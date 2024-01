6 receitas de pratos leves para ajudar a emagrecer

Pratos coloridos e nutritivos são fundamentais para uma boa alimentação e para o funcionamento adequado do corpo. Inclusive, as opções leves são excelentes para quem deseja emagrecer de maneira saudável. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas gostosas para você preparar e te ajudar a eliminar peso. Confira!

Almôndegas de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, descarte a água e lave os grãos em água corrente. Coloque o grão-de-bico em uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair, abra a panela e escorra a água. Transfira os grãos para o liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea.

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico batido, a farinha de linhaça, a farinha de grão-de-bico, a cebola, o alho, a pimenta-do-reino e o sal e misture bem. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma frigideira coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente as almôndegas e refogue por 4 minutos. Junte o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de manjericão.

Peixe empanado

Ingredientes

6 filés de tilápia

2 xícaras de chá de aveia em flocos

1 ovo batido

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Leve o peixe à geladeira por 20 minutos. Em outro recipiente, coloque o ovo e passe os filés de peixe sobre ele. Em seguida, passe sobre a aveia em flocos. Unte uma assadeira com azeite, disponha os filés sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos, virando na metade do tempo. Desligue o forno e sirva em seguida.

Espaguete de cenoura ao pesto

Ingredientes

4 cenouras descascadas e fatiadas em formato de espaguete

1 dente de alho descascado e picado

2 dentes de alho inteiros sem casca

50 g de nozes

Folhas de 1 maço de manjericão

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o espaguete de cenoura e refogue até ficar al dente. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque as folhas de manjericão, o suco de limão, os dentes de alho inteiros, as nozes, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma pasta. Despeje o molho pesto sobre o espaguete de cenoura e sirva em seguida.

Espetinho de abóbora (Imagem: Chatham172 | Shutterstock)

Espetinhos de abóbora

Ingredientes

1/2 abóbora cabotiá descascada e cortada em pedaços

descascada e cortada em pedaços 10 tomates-cerejas

10 cebolas pérola cortadas ao meio

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a abóbora, a cebola e o tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino, azeite e suco de limão e misture bem. Leve à geladeira por 2 horas. Após, coloque os vegetais, de forma intercalada, em palitos de churrasco. Preaqueça a churrasqueira e asse os espetinhos por 20 minutos, virando-os a cada 5 minutos. Sirva em seguida.

Filé de frango com crosta de chia e castanha

Ingredientes

2 peitos de frango

3 colheres de sopa de chia

2 colheres de sopa de castanha-do-pará picada

1 colher de sopa de tomilho picado

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Em outro recipiente, coloque a chia, a castanha-do-pará e o tomilho e misture bem. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer.

Após, adicione os filés de frango e grelhe igualmente os dois lados. Retire o frango do fogo, espere esfriar e cubra-o com a crosta de chia e castanha reservada. Disponha os filés novamente na frigideira, espere a crosta aderir ao frango e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Suflê de cenoura com aveia

Ingredientes

2 cenouras descascada e picadas

descascada e picadas 1 xícara de chá de leite desnatado

2 colheres de sopa de óleo de coco

2 ovos

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Sal a gosto

Água

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cenouras, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e transfira o vegetal para um liquidificador. Adicione os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com óleo de coco e disponha o suflê sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.