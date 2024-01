5 saladas nutritivas para o almoço

Durante a dieta, as frutas e vegetais são indispensáveis nas refeições. No entanto, isso não significa que você precisa consumir apenas alface, tomate ou salada de frutas. A boa notícia é que ambos os ingredientes podem ser combinados e resultam em uma variedade de sabores irresistíveis e nutritivos. E o melhor de tudo: te ajudam a variar o cardápio para tornar o cardápio mais atrativo.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de saladas práticas e saborosas que você precisa experimentar. Confira:

Salada de agrião com melancia e muçarela de búfala

Ingredientes

Folhas de 1 maço de agrião

2 fatias de melancia cortadas em cubos

1 xícara de chá de muçarela de búfala em cereja cortadas

Suco de 1 limão

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de agrião, a melancia e a muçarela de búfala. Misture bem e tempere com suco de limão, sal e azeite. Sirva em seguida.

Salada de repolho com ricota e tomate

Ingredientes

1 xícara de chá de ricota picada

1/2 ramo de repolho picado

picado 1 tomate sem sementes picado

1 colher de sopa de mostarda

Sal, azeite, páprica e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a ricota e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o repolho, o tomate e a mostarda. Tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino e regue com o azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 10 minutos. Sirva em seguida.

Salada de abacate com alface e milho-verde

Ingredientes

1/2 cebola roxa descascada e cortada em meia-lua

2 tomates sem sementes cortado em cubos

sem sementes cortado em cubos 1/2 xícara de chá de milho-cozido

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

Suco de 1 limão

Folhas de 1 maço de alface-crespa

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a cebola, o tomate, o milho, o abacate e as folhas de alface e misture bem. Tempere com suco de limão, sal e azeite e sirva em seguida.

Salada de espinafre com morango e abacate (Imagem: Racool_studio 77k recursos | Freepik)

Salada de espinafre com morango e abacate

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de morangos cortados ao meio

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

Sal, pimenta-do-reino moída, suco de limão e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre, os morangos e o abacate e mexa para incorporar. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão limão e azeite. Sirva em seguida.

Salada de agrião com manga

Ingredientes

Folhas de 1 maço de alface-crespa

Polpa de 1 manga cortada em cubos

cortada em cubos 1 xícara de chá de ricota picada

4 tomates-cereja cortados ao meio

1 xícara de chá de folhas de agrião

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e vinagre a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de alface, o agrião, o tomate e a ricota. Misture bem e tempere com sal, pimenta-do-reino, azeite e vinagre. Sirva em seguida.