9 dicas do que fazer ao encontrar um cachorro perdido 

Cachorros podem se perder nas ruas por várias razões. Fatores como curiosidade, medo de fogos de artifício ou trovões, ou mesmo a falta de barreiras físicas em casa, podem contribuir para a fuga. Independentemente da causa, é crucial que as pessoas que encontram cães perdidos ofereçam ajuda imediata.

Estes animais muitas vezes estão assustados, desorientados e em perigo ao se depararem com ambientes desconhecidos. A ajuda não apenas proporciona segurança ao cachorro, mas também aumenta significativamente as chances de reunir o bichinho com seu tutor.

Além disso, ao oferecermos assistência, demonstramos empatia e promovemos uma comunidade solidária, em que o cuidado com os animais é uma responsabilidade compartilhada. Por isso, a seguir, confira algumas dicas do que fazer ao encontrar um cachorro perdido!

1. Aproxime-se com calma

Ao avistar um cachorro perdido, evite movimentos bruscos e se aproxime devagar, falando em um tom suave para não o assustar. Agache-se para ficar mais próximo do nível dele. Ainda, certifique-se de que o ambiente ao redor esteja seguro para o animal. Evite estradas movimentadas e locais perigosos.

2. Observe o comportamento

Avalie o comportamento do cachorro. Ele parece assustado, agressivo ou amigável? Isso pode influenciar a abordagem adequada. Se ele estiver assustado ou agitado, mantenha uma distância segura para não causar mais estresse.

3. Identificação visual

Procure por coleira, plaquinha de identificação ou qualquer informação que possa ajudar a entrar em contato com o tutor.

4. Ofereça água e comida

Se o cachorro parecer cansado ou faminto, ofereça água e um pouco de comida para ajudar a mantê-lo confortável enquanto espera por ajuda.

Para acelerar o processo de encontrar o tutor, tire uma foto do cãozinho e compartilhe nas redes sociais (Imagem: Olezzo | Shutterstock)

5. Use as redes sociais

Tire uma foto do cachorro e compartilhe nas redes sociais locais, em grupos de bairro e páginas dedicadas a animais perdidos. Essa ação pode acelerar o processo de encontrar o tutor.

6. Procure por sinais de ferimentos

Examine o cachorro em busca de ferimentos visíveis. Se ele estiver machucado, leve-o imediatamente a um veterinário para avaliação e tratamento.

7. Deixe informações de contato

Se possível, deixe seus dados de contato com pessoas locais, como moradores, comerciantes ou funcionários de estabelecimentos próximos, para poderem repassar as informações ao tutor, caso apareça.

8. Verifique microchip

Se possível, leve o cachorro a uma clínica veterinária para verificar se ele possui um microchip de identificação. Isso pode revelar informações sobre o tutor.

9. Ofereça lar temporário

Se não for possível localizar imediatamente o tutor ou abrigo apropriado, considere a possibilidade de oferecer um lar temporário para o cachorro perdido. Crie um espaço seguro, forneça comida, água e um lugar confortável para descanso. Isso não apenas garante o bem-estar do animal, mas também evita que ele fique exposto a perigos enquanto aguarda a resolução da situação.