4 drinks com café para o verão

O público fã de café segue aumentando, especialmente em função da popularização do amplo leque de possibilidades de consumo que a bebida oferece. Com a chegada do verão, acentua a versatilidade do seu uso em diferentes preparos gelados, que o levam como base ou ingrediente secundário. E para quem se anima em ter experiências diferentes, vale a pena ir além da tradicional xícara de café.

Por isso, Éder Garcia de Oliveira, barista do Grupo Utam – indústria de café, lista 4 receitas saborosas com café para você se refrescar no verão. Confira!

Cappuccino gelado

Ingredientes

200 gramas de cappuccino tradicional ou light

tradicional ou light 1 l de leite

Pedras de gelo a gosto

Calda, creme de avelã ou chantilly para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo e cremoso. Após, transfira para um copo, decore com calda, creme de avelã ou chantilly. Sirva em seguida.

Affogato

Ingredientes

2 doses de café espresso clássico

2 bolas de sorvete de creme

1 dose de licor de café

Modo de preparo

Em uma xícara, coloque metade do café expresso, cubra com o licor de café e disponha o restante do café expresso sobre ele. Finalize com o sorvete de creme e sirva em seguida.

Iced milk coffee

Ingredientes

60 ml de café

200 ml de leite gelado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque o leite em um recipiente e bata com o mixer até ficar cremoso. Transfira para um copo grande, adicione o gelo e o café e sirva em seguida.

Coffee sunrise

Ingredientes

1 xícara de chá de café espresso intenso

50 ml de vodca

30 ml de licor de laranja

de laranja 30 ml de xarope de tangerina

100 ml de suco de abacaxi

50 ml de água com gás

Calda de cereja para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a calda de cereja, e bata até ficar homogêneo. Após, transfira para um copo, decore com a calda de cereja e sirva em seguida.

Por Andrea Berzotti