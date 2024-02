4 estilos de decoração fáceis de aplicar

A arte de decorar espaços é uma forma poderosa de expressar personalidade e criar ambientes acolhedores. Para muitos, a tarefa pode parecer desafiadora, mas existem estilos de decoração não apenas visualmente atraentes, mas também fáceis de aplicar.

São estéticas que se destacam pela simplicidade e versatilidade na aplicação, desde detalhes em acessórios até móveis e texturas singulares. A seguir, veja quatro estilos de decoração simples e práticos para você investir na sua casa.

O estilo boho valoriza móveis antigos, restaurados ou reciclados, como móveis de madeira desgastada (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)

1. Boho-chic

O estilo boho-chic é uma mistura de elementos boêmios, étnicos e vintage. Na prática, a estética incorpora cores vibrantes, estampas étnicas, tecidos texturizados e peças decorativas em uma combinação única. Assim, é interessante combinar diferentes texturas e criar uma atmosfera acolhedora e descontraída.

Também conhecido somente como “boho”, o termo remete aos costumes boêmios, com um estilo de vida artístico, não convencional e livre. Por isso, inclui uma variedade de influências étnicas, hippies e vintage. A inclusão de acessórios artesanais, como tapeçarias feitas à mão, cestas de vime, objetos esculpidos e peças de cerâmica, contribui para a autenticidade e o charme do estilo. Móveis antigos ou restaurados, assim como almofadas coloridas, também são características marcantes desse estilo.

Para o uso dos móveis antigos, é preciso decidir se a escolha é utilizar formas de restaurações viáveis, sem danificar o móvel, ou uma nova roupagem do zero. “Nós podemos utilizar o móvel antigo na sua estética original fazendo um trabalho de restauração que não retira a sua essência. Agora, se a intenção for prosseguir por uma atmosfera mais moderna, a realização de uma pintura ou um novo acabamento é uma boa alternativa”, explica a arquiteta Bianca Atalla, sócia do escritório Oliva Arquitetura.

O estilo litorâneo é casual e relaxante (Imagem: PhotoMavenStock | Shutterstock)

2. Litorâneo

A decoração litorânea une elementos inspirados nas cores suaves e nas texturas naturais associadas ao ambiente marinho. Este estilo é ideal para quem busca um ambiente calmo e leve, já que proporciona uma sensação de frescor e relaxamento.

Nesta estética, a maximização da luz natural é uma prioridade. Janelas amplas, portas de correr e espelhos estrategicamente posicionados são usados para refletir a luz e ampliar a sensação de espaço. Outra forma de ampliar o ambiente por meio da iluminação natural é apostar em claraboias, “pois, pelo menos durante o dia, a iluminação natural acaba tendo uma incidência maior dentro dos ambientes”, esclarece a designer de interiores Larissa Santo.

Ao fazer uma decoração baseada nesse estilo, utilize tons de azul e branco, elementos de madeira clara e acessórios que remetam ao oceano. Acrescentar conchas, cordas e fibras naturais em almofadas e tapetes também adiciona um toque marítimo.

Opções de arranjos florais e plantas são apostas populares, assim como trazer um toque verde ao espaço unindo cores como azul e verde. “Trazer o azul e o verde em detalhes, por exemplo, é uma forma de reforçar essa estética natural, seja em adornos, tecidos ou revestimentos. Desenhos e estampas temáticas também são bem-vindos sempre”, recomenda a Manager Marketing da Roca Brasil Cerámica, Christie Schulka.

A ideia principal do estilo retrô é recriar a atmosfera e a estética de uma determinada época (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock)

3. Retrô

O retrô incorpora elementos nostálgicos das décadas passadas, como os anos 50, 60 e 70. Ele é muitas vezes associado a uma paleta de cores ousadas e vibrantes. Tons como amarelo mostarda, verde oliva, laranja, azul-turquesa e rosa choque são comuns. Padrões geométricos e estampas ousadas são características proeminentes do estilo. Chevron, bolinhas, listras e formas abstratas são frequentemente usados em tecidos, papéis de parede e tapetes.

Os tapetes com formatos geométricos, por exemplo, podem ser uma ótima escolha para trazer destaque ao local. Entretanto, é preciso ter muita atenção com a sua adição no ambiente. “Prezando a harmonia do décor, ele precisa refletir o seu papel de protagonismo e, por isso, é um dos primeiros itens que escolhemos para o layout”, destaca a arquiteta Giselle Macedo, do escritório Macedo e Covolo Arquitetura.

Procure por peças antigas ou reproduções que tragam um charme retrô ao ambiente, com combinações de padrões e texturas para criar uma atmosfera única.

O estilo cottagecore transmite uma sensação de conforto e simplicidade (Imagem: Federico Rostagno | Shutterstock)



4. Cottagecore

O estilo cottagecore, inspirado na vida no campo e na estética rural, é uma tendência de design de interiores que ganhou popularidade nos últimos anos. Ele traz a sensação de um refúgio bucólico, centrado em valores como simplicidade, natureza e uma vida mais tranquila. O termo cottagecore é uma combinação de cottage (casa de campo) e core (núcleo, essência), sugerindo a essência da vida no campo.

Na decoração, utilize tons suaves e terrosos, móveis de madeira desgastada e tecidos florais, ideais para transmitir a ideia de natureza. O uso de materiais naturais é uma característica marcante. Madeira, vime, rattan e tecidos naturais como linho e algodão contribuem para uma sensação de autenticidade e conexão com a natureza. Também é interessante adicionar elementos como flores secas, cestas de vime e velas para criar uma atmosfera campestre.