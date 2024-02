BBB24: veja curiosidades sobre os brothers emparedados

O Big Brother Brasil 24 teve uma novidade: a formação de um paredão quíntuplo, que eliminará um participante nesta terça-feira (23). Alane, Vinicius, Giovanna Pitel, Marcus Vinicius e Luigi disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Desde o dia 8 de janeiro, o público tem acompanhado a jornada dos brothers, todos em busca do cobiçado prêmio milionário, que pode chegar a R$ 3 milhões.

Apesar de muitas pessoas já terem escolhido seus jogadores favoritos do reality show, nem todos estão familiarizados com as características individuais de cada participante que está no paredão. Por isso, separamos uma lista com algumas delas para você. Confira!

Alane sonha em fazer novelas, filmes e contracenar ao lado da atriz Dira Paes (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

1. Alane

Diretamente de Belém do Pará, Alane tem 24 anos e é atriz e bailarina. Em 2023, ela deixou sua cidade para buscar oportunidades como atriz e influenciadora em São Paulo. Fã da atriz Dira Paes, ela sonha em fazer novelas, filmes e contracenar ao lado de sua ídola. Sempre foi uma pessoa do palco devido ao balé. Mas, depois que conheceu as artes cênicas, se apaixonou pelo audiovisual.

Alguns dos seus objetivos com a participação no BBB24 é consolidar a carreira artística, dar uma vida melhor para mãe e pagar suas dívidas. Inclusive, segundo ela, desde que chegou em São Paulo, não paga a fatura do cartão de crédito. Ou seja, a sister vai precisar de um bom dinheiro.

Luigi trabalha com instalação de pisos e como vendedor em uma loja de roupas (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

2. Luigi

O carioca Lucas Luigi, de 28 anos, nasceu no município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Cresceu em uma família humilde, mas bastante estável. Na infância, por influência do avô, ele descobriu a dança. Inclusive, o primeiro contato dele com esse tipo de arte foi assistindo aos passos do Michael Jackson pela TV.

Morador de Guadalupe, bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, Luigi trabalha com instalação de pisos e como vendedor em uma loja de roupas. Dentro do BBB24, seu único foco é ganhar o prêmio milionário para melhorar a vida de sua família, sobretudo do filho, Dominic, de 3 anos. Além disso, o participante tem o desejo de montar uma empresa e comprar uma casa para morar com a família, já que vivem de aluguel.

Marcus trabalhou como professor de inglês e fez curso de comissário de bordo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

3. Marcus Vinicius

Para Marcus Vinicius, comissário de bordo de 30 anos, estar no Big Brother Brasil sempre foi um sonho. Inclusive, desde os 18 anos ele tenta entrar no reality. Em sua primeira inscrição, lhe perguntaram sobre a sua experiência de vida e, ao refletir, viu que precisava viver muitas coisas. Isso o motivou a ser mais teimoso e focado no que deseja.

Para financiar seu cursinho pré-vestibular, ele vendia empadas feitas pela mãe durante a madrugada. Ao ingressar na faculdade de Terapia Ocupacional, conquistou uma bolsa de estudos pelo programa Ciências sem Fronteiras para morar nos Estados Unidos por dois anos. Ao voltar para o Brasil, trabalhou como professor de inglês e fez curso de comissário de bordo.

Pitel é assistente social e quer ganhar o prêmio para ajudar a mãe (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

4. Pitel

Nascida em Maceió, Giovanna Pitel tem 24 anos e é assistente social. Criada em uma família predominantemente feminina e humilde, a sister trabalha desde os 12 anos. Nativa do signo de Leão, o seu aniversário é a sua data preferida no ano e ela adora comemorar. No entanto, não teve a oportunidade de ter uma festa de 15 anos, um dos seus sonhos.

Casada, ela está com o companheiro há dez anos. Os dois moram juntos e têm um relacionamento aberto. Dentro do BBB24, o seu único foco é ganhar o prêmio para melhorar a autoestima de sua mãe, que tem cicatrizes por todo o corpo. “Meu maior investimento vai ser melhorar as marcas que ela tem”, contou em entrevista ao Gshow.

Vinicius Rodrigues é atleta paralímpico e conquistou uma medalha de prata em sua estreia nos jogos em Tóquio (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

5. Vinicius

Aos 19 anos, a vida de Vinicius mudou drasticamente após um acidente de moto em Maringá, resultando na amputação de sua perna esquerda. Demonstrando notável otimismo, encontrou inspiração na visita da campeã paralímpica Terezinha Guilhermina, o que instigou o sonho de se tornar atleta profissional. Em 2021, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, ele conquistou a medalha de prata em sua estreia.

Para entrar no BBB24, o atleta de 29 anos precisou decidir entre continuar na luta para disputar os Jogos Paralímpicos de Paris ou se tornar um dos participantes do reality. Fora da casa, ele tem Ana Luiza, sua filha de 7 anos, a quem deseja dar uma vida ainda melhor. No programa, ele não espera encontrar um grande amor, mas acredita que possa pintar um romance.