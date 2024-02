5 receitas incríveis de tiramisu

O tiramisu é uma sobremesa tipicamente italiana. É originalmente preparada com biscoitos pão-de-ló molhados no café e com camadas de creme mascarpone. Apetitosa, essa receita conquistou o paladar dos brasileiros e ganhou diversas versões de dar água na boca. Por isso, separamos 5 receitas simples e deliciosas para você preparar em casa. Confira!

Tiramisu de morango

Ingredientes

200 g de queijo mascarpone

4 ovos

50 g de açúcar

150 g de biscoito champanhe

3 caixas de morango cortado em fatias

Licor de frutas vermelhas a gosto

200 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque metade dos morangos, o licor de frutas vermelhas e a água e bata por 5 minutos. Reserve. Em uma batedeira, coloque as gemas dos ovos e o açúcar e bata até obter um creme esbranquiçado. Adicione o queijo e bata novamente até obter um creme homogêneo. Transfira o creme para um recipiente e reserve. Ainda na batedeira, bata as claras em neve e adicione o creme reservado e misture delicadamente.

Molhe os biscoitos na mistura de morango e licor. Em um recipiente, coloque os biscoitos molhados e faça uma camada de morango e uma de creme. Repita o processo até preencher o recipiente. Finalize com uma camada de creme e decore com fatias de morango. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Tiramisu de chocolate

Ingredientes

1 xícara de chá de creme de leite fresco

2 xícaras de chá de queijo mascarpone

260 g de chocolate meio amargo em barra

2 colheres de chá de café forte

3 colheres de sopa de licor amarula

2 colheres de sopa de açúcar

150 g de biscoito champanhe

Chocolate em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque o creme de leite e bata até obter a consistência de chantili. Transfira para um recipiente e reserve. Ainda na batedeira, coloque o queijo mascarpone, bata até que ele fique fofo e misture delicadamente com o chantili. Reserve. Em fogo médio, derreta o chocolate em banho-maria. Junte o chocolate ao creme de mascarpone e misture bem. Reserve.

Em um recipiente, coloque o café, a amarula e o açúcar e mexa bem. Após, molhe os biscoitos na mistura. Em uma travessa, faça uma camada de biscoito, uma camada de creme de chocolate e outra de biscoito. Repita o processo até preencher o recipiente. Finalize com uma camada de creme de chocolate e polvilhe com chocolate em pó. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Tiramisu com whey protein

Ingredientes

100 g de leite em pó

100 ml de água fervente

2 scoops de whey protein sabor cookie

sabor cookie 100 g de creme de leite

100 g de cream cheese

1 colher de chá de essência baunilha

1 xícara de chá de café forte

100 g de bolacha de aveia

Cacau em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a água e o leite em pó e misture bem. Adicione o whey protein e misture até obter um creme firme. Reserve. Em uma batedeira, coloque o creme de leite e bata até obter um creme espesso. Junte o cream cheese, a baunilha e o creme reservado e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 1 hora.

Após, em um recipiente, coloque o café, passe as bolachas sobre ele e disponha sobre uma travessa. Cubra com o creme e faça mais uma camada com a bolacha. Repita o processo até preencher toda a travessa, finalizando com o creme. Polvilhe com cacau e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Bolo de tiramisu (Imagem: Anna_Pustynnikova | Shutterstock)

Bolo de tiramisu

Ingredientes

Massa

4 xícaras de chá de farinha de trigo

4 xícaras de chá de cacau em pó

2 colheres de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

2 xícaras de chá de açúcar

1 colher de chá de sal

2 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

2 colheres de chá de essência de baunilha

4 xícaras de chá de café coado forte

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

300 ml de creme de leite fresco

3 colheres de chá de amido de milho

3 colheres de chá de açúcar de confeiteiro

500 g de queijo mascarpone

1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1 colher de chá de essência de baunilha

Montagem

1 xícara de chá de café forte coado

​Chocolate em pó e gotas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma batedeira, coloque os ovos, a baunilha, o açúcar e o sal e bata bem até formar um creme fofo e claro. Acrescente o óleo, o cacau em pó, a farinha de trigo e o leite e bata novamente para misturar tudo. Adicione o café, o fermento químico e o bicarbonato e mexa até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte duas formas redondas com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, divida a massa sobre elas e leve ao fogo preaquecido em 180°C por 40 minutos. Espere esfriar, desenforme e reserve.

Recheio

Em uma batedeira, coloque o creme de leite e bata até quase atingir o ponto de chantili. Acrescente o amido de milho e o açúcar e bata novamente até obter consistência de chantili. Transfira para um recipiente e reserve. Ainda na batedeira, coloque o queijo mascarpone, a baunilha e o açúcar e bata bem. Em seguida, aos poucos, misture o chantili reservado com o creme mascarpone. Reserve.

Montagem

Cubra uma forma redonda com plástico-filme e coloque uma das massas sobre ela. Umedeça a massa de chocolate com metade do café, faça uma camada de recheio e coloque a outra parte do bolo sobre ela. Regue novamente com café, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Após, com cuidado, desenforme o bolo e retire o plástico-filme. Faça a cobertura com o restante do recheio, polvilhe com chocolate em pó e decore com gotas de chocolate. Sirva em seguida.

Tiramisu de limão com iogurte

Ingredientes

Creme

600 g de iogurte natural

160 g de requeijão

Raspas de 2 limões

Montagem

1 xícara de chá de suco de limão

1/2 xícara de chá de água

150 g de biscoito champanhe

Raspas de chocolate branco para decorar

Modo de preparo

Creme

Em um recipiente, coloque o iogurte, o requeijão e o suco de limão e misture até ficar homogêneo. Reserve.

Montagem

Em um recipiente, coloque o suco de limão e a água e mexa bem. Após, passe os biscoitos sobre a mistura e disponha em uma travessa, formando uma camada. Cubra com o creme reservado e faça novamente uma camada com biscoitos. Repita o processo até preencher todo o recipiente e finalize com o creme. Polvilhe com as raspas de limão e chocolate branco e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.