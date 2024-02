Veja como dar banho corretamente em seu cachorro ou gato

Criar o hábito de dar banhos regulares em cães e gatos é também uma forma de garantir que o animal se mantenha saudável. Isso porque, além do mau cheiro, a sujeira pode ser prejudicial para a saúde deles e causar vários problemas dermatológicos. Contudo, também são necessários alguns cuidados para garantir que a limpeza seja feita de maneira correta e segura para o pet.

Segundo a veterinária Cinthya Ugliara, o mais indicado é que os banhos sejam realizados em pet shop, com profissionais capacitados e materiais adequados. “Além disso, eles realizam a limpeza de ouvido e o corte de unha, e a escovação de pelos feita por um profissional é bem mais eficiente para remoção dos pelos mortos”, explica.

Frequência dos banhos

A frequência dos banhos pode variar de acordo com a raça e o estilo de vida do animal. Porém, segundo a veterinária, é indicado que os cães tomem banho a cada 7 ou 15 dias. Os gatos, que são animais naturalmente higiênicos e se lambem para limpar os pelos, também devem tomar banho regularmente. Mas, ao contrário dos cães, o intervalo pode ser um pouco maior, isto é, a cada 30 dias.

O banho em casa deve ser dado com cuidado (Imagem: KDdesignphoto | Shutterstock)

Cuidados com o banho em casa

Caso não seja possível levar o animal ao pet shop, o banho pode ser dado em casa pelo tutor. Contudo, alguns cuidados são essenciais para garantir a segurança do bichinho. A temperatura da água, por exemplo, deve ser de morna a fria. Além disso, Cinthya Ugliara recomenda o uso de algodão hidrofóbo nos ouvidos do animal, para evitar que caia água nos condutos auditivos. “Caso não tenha este produto, colocar o chuveirinho bem acima da cabeça e tampar os ouvidos do pet”, orienta.

Produtos corretos para os pets

O xampu, condicionador e hidratante devem ser específicos para cães ou para gatos, de acordo com a raça e respeitando o tipo de pelo e pele. Inclusive, é importante ter cuidado para que os produtos não caiam nos olhos do cão ou gato. Ademais, em hipótese alguma, deve-se utilizar produtos de uso humano nos animais. “O pH da pele dos animais é diferente da pele dos humanos e o produto pode conter componentes que causam alergias ao pet”, afirma a veterinária.

Secagem dos pelos de cães e gatos

A secagem dos pelos é outra etapa do banho que também merece atenção especial por parte do tutor. Deixar a pele e os pelos úmidos pode contribuir para a proliferação de bactérias e fungos que causam doenças dermatológicas. Por isso, além das toalhas, o uso de secador pode ser necessário mesmo para animais que têm a pelagem mais curta.