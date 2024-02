4 dicas para economizar na compra do material escolar

O ano começa e já vem recheado de contas, não é mesmo? E essas despesas costumam ser ainda maiores para pais e responsáveis de crianças em idade escolar, afinal, janeiro é o mês de comprar o tão aguardado material escolar. Nesse momento, surge a maior dúvida das famílias: tem como garantir tudo que o aluno precisa para o ano letivo sem gastar tanto? O professor e matemático Cesar Guimarães, da MMP Materiais Pedagógicos, garante que sim e ainda dá algumas dicas!

A tríade da economia

Vamos começar do começo: cotação, escolha e reuso. Antes de ir à loja com a lista de material e as crianças, vale fazer uma boa pesquisa. “Faça orçamentos nos lugares, mas considere também tempo e gasto com deslocamento e estacionamento, por exemplo. Nesse sentido, alguns marketplaces podem ser bastante úteis”, avalia o professor, que recomenda ainda uma boa olhada no material do ano anterior para ter certeza do que pode ser reaproveitado.

Levar ou não as crianças?

Para Cesar, isso dependerá do comportamento e consciência de cada criança. Por um lado, levar os próprios alunos para comprar pode garantir uma escolha mais rápida e prática. Mas, do outro lado, pode acontecer dele querer um monte de coisas, sobretudo em modelos mais caros. Assim, ele recomenda um teste prévio: use esse tempo até a compra para conscientizar os pequenos a respeito de preços e utilidades.

Dependendo do momento financeiro dos pais, também dá para negociar um item de personagem com a criança, sempre pensando na usabilidade (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Se o mais caro for desejado, negocie

É muito importante a criança ter a própria personalidade e não se basear no que a turma tem. “Então, se ela quiser algo porque ‘todos têm’, é hora de usar a frase típica de toda mãe: você não é todo mundo! Dependendo do momento financeiro dos pais, também dá para negociar um item de personagem ou mais caro, sempre pensando na coerência entre uso e valor do produto”, ensina o especialista em educação financeira.

Para economizar, não cometa estes 5 erros

Agora que você já sabe o que fazer, é importante conhecer também algumas armadilhas bastante comuns na hora de comprar o material e estar bem preparado para fugir delas. A seguir, Cesar lista as cinco principais:

Deixar para comprar os materiais na última hora; Comprar um pouco da lista em cada lugar; Não realizar uma pesquisa prévia de preço; Investir em itens desnecessários, como mais borrachas do que o ideal; Não conferir o que a criança já tem e pode ser usado no próximo ano.

Por Jéssica Danne Moura