5 dicas para usar o porcelanato na decoração

Na área de design de interiores, sem dúvida, o porcelanato conquistou a posição de um revestimento com uma infinidade de características positivas. Com sua resistência elevada, durabilidade, baixa absorção de umidade e facilidade garantida de limpeza, o material continuou evoluindo ao longo do tempo. A partir do advento da tecnologia da indústria, tornou-se ainda mais leve, com uma diversidade de acabamentos e tamanhos que facilitam as obras e propiciam a realização de ideias inovadoras.

“Foi-se o tempo em que o revestimento era dedicado exclusivamente à instalação em pisos. Além de conquistar pisos e paredes, a versatilidade do porcelanato nos abre a oportunidade de colocar em prática ideias incríveis e supereficientes”, atesta o arquiteto Bruno Moraes, à frente do escritório BMA Studio.

A seguir, confira as recomendações do arquiteto para o uso do porcelanato:

O tom claro aparece como contraponto aos detalhes pretos da esquadria e dos metais (Projeto: BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci)

1. Escolha do porcelanato

De antemão, o arquiteto explica que verificar as informações básicas do material é primordial para a adequação nos ambientes. O fabricante sempre informa se o revestimento em questão é indicado para áreas internas ou externas, além de pontuar se é retificado ou com a borda boleada, pois esses fatores registram interferência direta na espessura do rejunte. “Junto com esses referenciais, nossa equipe do escritório ainda avalia outros coeficientes como a metragem correta do revestimento, em função da área onde será colocado, bem como as condições da superfície”, detalha.

2. Instalação e aplicação

Para a instalação, o primeiro passo é verificar se o local exibe uma superfície bem fixada e regular. “Comumente em grandes formatos, os porcelanatos necessitam de argamassa no contrapiso, parede ou quando adicionados em outra peça. Chamamos esse processo de dupla colagem”, relata. Durante a aplicação, o melhor procedimento é utilizar as ventosas, deslizando a peça com a ferramenta para deixar a argamassa aplicada no piso.

“Já foi comprovado esse tipo de teste, mas o que vemos na construção são os profissionais que ainda insistem em instalar grandes formatos com o procedimento do ‘martelinho’. A questão é que antigamente não tínhamos peças com formatos e tamanhos como temos hoje. Portanto, o método de instalação deve ser atualizado também”, recomenda.

3. Vantagens de usar o porcelanato

Para o arquiteto, o porcelanato conquistou sua posição conceituada nos projetos devido à sua grande lista de atributos. Juntamente às vantagens já relacionadas por ele – incluindo sua baixa porosidade, quando comparada às de revestimentos cerâmicos, por exemplo –, a capacidade de entregar a estética de outros materiais abriu frente para a implementação de concepções inovadoras.

“No caso dos mármores, por exemplo, a reprodução de pedras renomadas no exterior pode marcar presença no revestimento de ilhas de cozinhas. […] Ao olhar, ninguém diz que aquela beleza não é de um mármore, e a performance do porcelanato é realmente incrível e para vida toda”, avalia Bruno Moraes.

Segundo Bruno Moraes, a revolução da indústria cerâmica que produz os grandes formatos abre frente para a realização de movelaria. “Em uma porta mimetizada de madeira, a instalação de dimensões grandes, como vimos atualmente na Revestir, nos permite utilizar um porcelanato e ninguém vai dizer o contrário, por conta da reprodução tão fidedigna do material natural”, afirma.

Na bancada que começa na cozinha e se estende até a varanda gourmet, o arquiteto investiu na naturalidade do porcelanato (Projeto: BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci)

4. Durabilidade do material

A olho nu, muitos ainda podem confundir as tipologias de revestimentos cerâmicos. Conforme determina o arquiteto Bruno Moraes, aqueles de base avermelhada, que seguem vigentes no mercado, são mais maleáveis e menos resistentes, contribuindo para uma baixa longevidade, visto que quaisquer movimentos podem danificar ou mesmo quebrar a peça.

O mesmo não ocorre com os porcelanatos, que, por conta das matérias-primas utilizadas e as altas temperaturas para a queima a que são submetidos, apresentam uma porosidade baixíssima, quase mínima. “Ele é tão mais robusto, tanto é que pode ser adotado em bancadas e fachadas ventiladas”, discorre.

Existem diversos fatores que influenciam na vida útil do porcelanato: instalação correta, uso e hábitos ligados à limpeza e manutenção. “De qualquer forma, podemos afirmar que o porcelanato é um dos revestimentos mais resistentes na construção civil”, enfatiza o arquiteto.

Neste lavabo, o apelo rústico do aço corten marca presença na bancada com cuba esculpida com porcelanato (Projeto: BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci)

5. Manutenção e limpeza do porcelanato

O arquiteto Bruno Moraes ressalta que frequentemente é necessária a limpeza com pano úmido ou lavagem com sabão neutro para uma boa manutenção. “Para remover resíduos de resto de obra, produtos vendidos em lojas de materiais de construção simplificam a remoção de argamassas e rejuntes”, orienta. Deve-se evitar usar produtos abrasivos ou ácidos, assim como fazer a aplicação de resina para dar brilho, pois a prática pode manchar permanentemente o porcelanato.

Por Emilie Guimarães