5 estratégias para escolher o curso pelo Sisu

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) é uma porta de entrada para instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, e a escolha do curso pode ser determinante para o futuro acadêmico e profissional dos candidatos. Com a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), os estudantes podem se inscrever para concorrer a uma vaga em uma instituição de ensino superior.

“O Sisu permite a escolha de até duas opções de curso. Embora seja possível se inscrever em apenas uma opção, é estratégico selecionar uma segunda alternativa, aumentando as chances de aprovação. Durante o período de inscrição, é permitido modificar essas escolhas, o que pode ser uma estratégia valiosa diante das atualizações das notas parciais”, aponta o professor Paulo Jubilut, fundador do Aprova Total, cursinho online.

Com várias possibilidades durante as inscrições, é preciso estar atento a alguns critérios para escolher o curso. Para te ajudar, Paulo Jubilut lista 5 estratégias. Confira!

1. Defina os seus objetivos

Avalie paixões, interesses e habilidades, começando por um plano principal (plano A) e listando planos alternativos (B, C, D…). A reflexão profunda aumenta a probabilidade de satisfação com a escolha.

2. Considere as suas condições de vida

Pondere fatores como localização geográfica, deslocamento, moradia e compromissos pessoais. Encontre o equilíbrio entre seus objetivos e a viabilidade prática.

Pesquisar sobre as tendências de mercado de trabalho é crucial para a escolha do curso (Imagem: BigBlues | Shutterstock)

3. Pesquisa de mercado de trabalho

Investigar as tendências de emprego, de carreiras e a demanda por profissionais na área desejada é crucial para uma escolha informada.

4. Verifique a descrição do curso de cada instituição

Análise o currículo, a metodologia e a especializações oferecidas por diferentes universidades. Escolha aquela que melhor se alinha com seus interesses e objetivos de carreira.

5. Analise os critérios de aprovação dos anos anteriores

Avalie as dinâmicas de aprovação, considerando notas de corte, pesos das provas do Enem e histórico de listas de chamada. Seja realista sobre suas chances de aprovação. Além disso, verificar diariamente as notas de corte parciais pode ser decisivo. A possibilidade de alterar escolhas durante o período de inscrição permite ajustes estratégicos.

Por Juliana Possas