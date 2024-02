7 truques para fazer uma maquiagem perfeita

Quando se trata de maquiagem, não existe uma regra que determina o que é certo ou errado. Cada rosto é único, assim como cada pessoa tem uma personalidade própria. Porém, alguns truques podem ajudar – e muito – no resultado. Confira abaixo dicas incríveis de maquiadores:

1. Maquiagem perfeita

De acordo com o maquiador Henry Albertin, a principal dica para uma maquiagem perfeita é conhecer bem o próprio rosto. Isso ajuda na hora de ressaltar ou esconder pontos.

2. Pele com aspecto natural

Se você quer ficar bonita, mas sem parecer que passou maquiagem, vale apostar nesse truque: “Procure limpar a pele antes da cobertura. Uniformize primeiramente com a base que mais se aproxima da cor da pele e só depois aplique corretivo onde realmente necessita. Aplique pouco pó para o acabamento”, recomenda Henry Albertin.

3. Aumente a durabilidade do batom

Os batons de longa duração garantem fixação por muitas horas. Porém, ainda há aqueles que não possuem essa tecnologia. Nesse caso, o uso do pó pode fazer ele durar mais tempo nos lábios. “Passe o batom, aplique pó solto com auxílio de uma esponja, tire o excesso do pó com pincel e passe o batom novamente”, ensina o maquiador Henry Albertin.

4. Delineado impecável

Para algumas pessoas, o delineado é a parte mais complicada da maquiagem. O treino é a principal dica para quem quer aprimorar o traço. Para Henry Albertin, o delineador em gel com pincel chanfrado pode ajudar quem tem dificuldade. O maquiador afirma que a aplicação é mais fácil e a secagem mais rápida, o que diminui as chances de borrar.

Para o maquiador Brunno Valentino, apoiar o cotovelo na mesa dá mais firmeza às mãos no momento de aplicar o delineador. Outra dica dele é começar pelo canto interior do olho e fazer o traço aos poucos. “Faça por partes, em pequenos tracinhos, assim você evita borrar ou fazer qualquer imperfeição”, aconselha.

Aplicar corretivo nos lábios e finalizar o batom com um pincel é um método que torna a cor mais uniforme (Imagem: Look Studio | Shutterstock)

5. Lábios hidratados e com a cor uniforme

Manter os lábios sempre hidratados, de acordo com Brunno Valentino, é a dica de ouro para que o batom vermelho fique impecável nos lábios. Além disso, o maquiador explica que, antes do batom, pode-se aplicar corretivo nos lábios para deixá-los com a cor uniforme e contorná-los com lápis labial da cor do batom. Após isso, ele indica aplicar o batom com um pincel.

6. Sombra na medida certa

Cada maquiador possui um truque para que a sombra não fique muito carregada e prejudique o resto da composição. Para Raquel Chaves, maquiadora visagista, o ideal é utilizar um pincel de maquiagem adequado, de cerdas ou de espuminha.

“O segredo para não carregar é dar uma leve batidinha na ponta do pincel quando depositar a sombra para retirar o excesso”, ensina o maquiador Joaquim Felipe Santiago. Outra dica da profissional é começar a aplicar os tons mais escuros partindo do canto externo dos olhos em direção ao canto interno, suavizando a sombra até o meio das pálpebras, na amêndoa dos olhos.

7. Cílios longos e cheios

Cílios fartos ajudam a chamar a atenção para o olhar. “São itens importantes na maquiagem, valorizam o olhar e, se quiser aumentá-los, opte pelas máscaras alongadoras. Elas aumentarão o tamanho natural dos seus cílios e deixarão o olhar mais intenso”, aconselha a maquiadora visagista Raquel Chaves.

Outra dica é aplicar uma máscara incolor para cílios antes de aplicar a máscara preta para mais volume. “Esta vai tirar o resíduo de sombras e pós que se acumulam entre os cílios durante a aplicação da maquiagem e deixará os cílios pré-moldados para receberem a camada de máscara alongadora”, finaliza a profissional.