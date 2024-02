5 grandes lançamentos do Prime Video em fevereiro de 2024

Fevereiro é conhecido como o mês do Carnaval, e quase todas as programações do período são voltadas para desfiles e bloquinhos de rua, que movimentam as cidades. No entanto, se você faz parte do grupo que prefere aproveitar a folia para relaxar e colocar séries e filmes em dia, o Prime Video pode ser uma excelente companhia, porque os novos conteúdos da plataforma estão imperdíveis.

Começamos por “Sr. & Sra. Smith”, uma nova versão da história de sucesso estrelada por Brad Pitt e Angelina Jolie, quase 20 anos depois, e a quarta temporada de “Soltos em Salvador”, um reality show brasileiro no mesmo formato de “De Férias com o Ex”. Para os amantes de romance, o streaming também disponibiliza “Upgraded: As Cores do Mar”, uma comédia romântica que combina carreira e amor e estrelada por Camila Mendes.

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras produções que estreiam no catálogo da plataforma!

1. Sr. & Sra. Smith (02/02) – 1ª temporada

“Sr. & Sra. Smith” relembra o clássico de 2005 (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Baseado na obra original de 2005, a série narra a trajetória de John (Donald Glover) e Jane (Maya Erskine), dois desconhecidos que abandonam suas identidades e antigas vidas para se tornarem parceiros não só no casamento, mas também na espionagem.

Na trama, o casal é associado a uma misteriosa agência de espionagem e é encaminhado para as missões mais perigosas. A cada novo caso, o relacionamento deles passa por mudanças. No entanto, é em meio aos conflitos que precisam provar que não são apenas bons espiões e que podem salvar a sua relação, já que o divórcio não é uma opção.

2. Hazbin Hotel (02/02) – episódios 7 e 8 da 2ª temporada

“Hazbin Hotel” conta a história de Charlie, uma princesa que cria um hotel para redenção de demônios (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

A segunda temporada da série de animação finalmente estreia na plataforma com alguns episódios. Na obra idealizada por Vivienne Medrano, o público acompanha Charlie, a princesa do inferno, que decide criar um hotel em que demônios podem “buscar pela redenção” e ganhar um lugar no céu. Porém, transformar esse sonho em realidade não é nada fácil, e ela tem que contar com a ajuda de amigos nada convencionais.

3. Upgraded: As Cores do Mar (09/02)

“Upgraded: As Cores do Mar” narra as aventuras de uma estagiária ao fingir ser a sua chefe (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Dirigido por Carlson Young, o filme narra a trajetória de Anna (Camila Mendez), uma aspirante a curadora de arte que, misteriosamente, é promovida para a primeira classe em um voo a trabalho para Londres. Enquanto curte a nova categoria, Ana conhece o bonito, charmoso e rico Willian, que a confunde com a sua chefe. Decidida a viver a fantasia, ela não desmente a farsa e, por isso, precisa lidar com grandes confusões e, até mesmo, um coração partido.

4. Fazendo Meu Filme (14/02)

“Fazendo Meu Filme” é uma comédia romântica infantojuvenil (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Uma comédia romântica baseada no best-seller de Paula Pimenta, “Fazendo Meu Filme” conta a história de Fani (Bela Fernandes), uma menina de 16 anos, sonhadora e apaixonada por cinema, que tem no seu melhor amigo, Leo (Xande Valois), um grande parceiro.

No filme, Fani vive a vida como se estivesse em uma tela de cinema, na qual todos os seus amigos têm papel de destaque. No entanto, tudo isso é abalado quando a mãe da menina decide que ela deve fazer um intercâmbio em Londres. Assustada com a nova possibilidade, tudo piora mais ainda quando ela tem que lidar com um misto de emoções ao descobrir que está apaixonada por um alguém inesperado.

5. Soltos em Salvador (23/02) – 4ª temporada

“Soltos em Salvador” mostra um grupo de pessoas curtindo as festas na cidade com muita pegação (Imagem: Reprodução digital | Floresta Produções e Prime Video)

Um reality show dedicado a festas e à pegação, “Soltos em Salvador” retorna com mais uma sequência, junto aos apresentadores Felipe Titto e John Drops. Na nova temporada, estreiam os influenciadores Lipe Ribeiro, Pequena Lo e a cantora Rebecca no time de comentaristas. Ao que tudo indica, a sequência, que também foi batizada como “Soltos no Carnaval”, está repleta de tretas, romances e muita curtição, que podem ser assistidos ao longo de 8 episódios com 45 minutos cada.