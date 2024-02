5 saladas detox para começar a semana

As saladas detox são excelentes opções para quem deseja seguir uma rotina de alimentação saudável. Além de saborosas e versáteis, elas auxiliam no processo de emagrecimento, no bom funcionamento do corpo e são ricas em vitaminas e nutrientes. Por isso, selecionamos 5 receitas para você incluir no cardápio. Confira!

Salada de beterraba com ameixa

Ingredientes

1 beterraba cozida e cortada em meia-lua

cozida e cortada em meia-lua 1 ameixa fresca cortada em meia-lua

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã

1 xícara de chá de nozes picadas

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de chimichurri

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave as folhas de hortelã e reserve. Em um recipiente, coloque a beterraba e a ameixa e misture bem. Acrescente o suco de limão, o azeite, o chimichurri, o sal e a pimenta-do-reino. Para finalizar, salpique as nozes sobre a salada e enfeite-a com as folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Salada de alface com inhame

Ingredientes

1 inhame descascado e cortado em rodelas

1 tomate cortado em rodelas

3 folhas de alface -crespa

-crespa 1/2 pepino cortado em rodelas

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o inhame, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até o vegetal ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma saladeira, disponha as folhas de alface e, por cima, acrescente o tomate, o pepino e o inhame. Para finalizar, tempere com azeite, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e orégano. Sirva em seguida.

Salada rica em nutrientes (Imagem: Dream79 | Shutterstock)

Salada de batata com rabanete

Ingredientes

2 batatas cortadas em cubos

2 pepinos cortados em meia-lua

1 rabanete cortado em meia-lua

1/2 xícara de chá de endro

1/2 xícara de chá de sementes de mostarda

de sementes de mostarda 1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até o vegetal ficar levemente macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque a batata, o rabanete e o pepino. Tempere-os com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Acrescente o endro e as sementes de mostarda e misture bem. Sirva em seguida.

Salada de rúcula com abacaxi

Ingredientes

Folhas de 1 maço de rúcula

2 rodelas de abacaxi cortadas em cubos

1 colher de sopa de semente de linhaça

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave as folhas de rúcula, seque-as e disponha sobre um recipiente. Adicione o abacaxi e as sementes de linhaça e mexa para incorporar. Tempere com suco de limão e sal e sirva em seguida.

Salada de brócolis

Ingredientes

Floretes de 1 brócolis

1 tomate sem sementes e picado

Polpa de 1 abacate picada

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os floretes de brócolis, o tomate e o abacate e misture bem. Regue com azeite e tempere com sal. Sirva em seguida.