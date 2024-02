4 dicas para cuidar dos dentes dos animais de estimação

Com tantos cuidados que os animais de estimação necessitam, muitas vezes os dentes passam despercebidos. Porém, eles demandam a mesma atenção que a saúde bucal humana, já que os dentes também podem ser afetados por alguns problemas.

Segundo a veterinária e professora Dra. Valeska Rodrigues, acostumar os animais com a escovação diária trará benefícios para a melhor condição bucal, como a prevenção de enfermidades e menor necessidade de atendimento odontológico pelo médico veterinário.

“Os pets, assim como os humanos, necessitam da escovação diária, para a remoção de placa bacteriana e, consequentemente, evitar que este vire o famoso tártaro, que já é mais difícil de remover, sendo necessário o tratamento odontológico pelo médico veterinário”, enfatiza a docente.

Por isso, a Dra. Valeska Rodrigues elenca 4 dicas para você acostumar o seu pet com a escovação diária e evitar infecções. Confira!

1. Escolha a escova certa

Segundo a Dra. Valeska Rodrigues, existem dois tipos de escova para pets no mercado: as tradicionais, bem semelhantes às nossas, com tamanho de cabeça e quantidade de cerdas diferentes, e as do tipo dedeira, de plástico ou silicone, que se parecem com as indicadas para bebês. Ambas podem ajudar a escovar os dentes do seu animal de estimação e retirar o excesso de comida. Porém, a escova dedeira é a mais indicada, pois é confortável para os animais e fácil de usar.

2. Alimentos indicados para cada porte

Em relação aos tipos de alimentação, a Dra. Valeska Rodrigues aponta que cães e gatos devem consumir alimentos recomendados para eles, uma vez que o grão de ração é indicado para o porte do animal, com ação mecânica na mastigação, evitando acúmulos desnecessários na cavidade oral ou entre dentes. “Alguns petiscos devem ser evitados também para prevenir a doença periodontal, principalmente oriundos da alimentação humana”, diz a especialista.

Visitar o veterinário regularmente ajuda a evitar problemas bucais (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Fique atento aos dentes

Além de escolher a escova certa e oferecer alimentos adequados, também é importante se atentar às doenças e infecções que o mau cuidado dentário pode causar nos bichos. Cães e gatos possuem dentes molares e, em alguns casos, podem ser acometidos pela doença periodontal grave a ponto de ser necessária a extração. Por isso, é sempre bom estar atento aos bichanos, verificar os dentes, prestar atenção no hálito e coloração das gengivas.

4. Consulte um especialista

De acordo com a Dra. Valeska Rodrigues, a utilização de aparelhos ortodônticos em medicina veterinária é restrita e mais indicada para pacientes com deformidades graves em ossos da face ou acidentes que levaram à mobilidade dentária.

“Comumente, os pets passam por tratamento de canal para tentar preservar um dente fraturado, com polpa dentária exposta. Entretanto, os animais são adaptados às perdas e quando necessária a extração, rapidamente voltam a ingerir alimentos sólidos. O desconforto da doença periodontal normalmente é pior para apreensão e mastigação do alimento do que a perda/extração dos dentes”, explica a especialista.

Por Kaina Spyridion