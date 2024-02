4 cuidados com o couro cabeludo após descolorir os fios

Com a proximidade das festas de Carnaval, é comum muitas pessoas adotarem o visual platinado, conhecido popularmente como ‘nevou’. Essa estética capilar é capaz de dar “up” no visual ao trazer um efeito mais moderno. Mas, antes de adotar a mudança capilar, é importante saber que ela exige alguns cuidados para evitar problemas sérios ao couro cabeludo e à saúde de uma forma geral.

Para evitar esses transtornos, Jack Alecrim, cientista especializada em saúde do couro cabeludo e reversão da queda capilar, lista 4 cuidados que devem ser tomados após descolorir os fios. Confira!

1. Não esqueça de usar protetores térmicos

O uso do protetor térmico é fundamental para cabelos descoloridos, especialmente para os fios loiros, que tendem a ser mais quebradiços em comparação com outras cores. Ao utilizar o secador, babyliss ou chapinha, é fundamental protegê-los para manter uma aparência saudável e preservada.

2. Evite água quente

Assim como as fontes de calor, que podem danificar os cabelos descoloridos, a água quente também representa um risco. As altas temperaturas abrem as cutículas dos fios, tornando-os mais frágeis. Recomenda-se lavar os cabelos com água morna ou fria para selar as cutículas e manter a hidratação.

Utilizar produtos matizadores ajuda a manter os fios com uma aparência bonita, eliminando possíveis tons amarelados (Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock)

3. Compre produtos específicos para cabelos loiros

Shampoo e condicionador específicos desempenham um papel crucial na manutenção da cor. Para cabelos tingidos, o uso de um shampoo adequado contribui para preservar a cor por mais tempo, enquanto, no caso dos descoloridos, esses produtos ajudam a manter os fios com uma aparência bonita, eliminando possíveis tons amarelados.

4. Hidrate o cabelo semanalmente

Após a descoloração, é fundamental priorizar uma hidratação profunda para mitigar os danos causados pelo processo. Recomenda-se realizar o tratamento duas vezes por semana inicialmente. Quando os cabelos recuperam o brilho, a frequência pode ser reduzida para uma vez por semana, visando a manutenção dos resultados.

Por Jose Atalide