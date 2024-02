6 filmes indicados ao Oscar disponíveis nas plataformas de streaming

O Oscar é tido como o ápice do reconhecimento e celebração do talento na sétima arte, elevando filmes e profissionais do cinema ao status de ícones culturais. No dia 23 de janeiro, foram anunciados os longas indicados à premiação deste ano, que acontece em 10 de março, em Los Angeles. Algumas das produções já estrearam no Brasil e estão disponíveis em diferentes plataformas de streaming. Abaixo, confira algumas delas!

1. Oppenheimer

“Oppenheimer” segue a vida do físico envolvido na criação das bombas atômicas (Imagem: Reprodução Digital | Universal Pictures)

Com 13 indicações, entre elas, de Melhor Filme, “Oppenheimer”, dirigido por Christopher Nolan, é um drama histórico baseado no livro premiado “Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer”, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin.

O filme segue a vida do físico teórico J. Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, durante o Projeto Manhattan, na Segunda Guerra Mundial, em que liderou cientistas na criação das primeiras bombas atômicas. A narrativa também aborda os dilemas éticos da tragédia em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945.

Onde assistir: YouTube, Prime Video e Apple TV.

2. Barbie

“Barbie mostra a boneca em busca de respostas para a sua crise existencial (Imagem: Reprodução Digital | Sony Pictures)

Também na categoria de Melhor Filme, o live-action da boneca mais famosa do mundo é dirigido por Greta Gerwig. O filme nos leva à Barbieland: o mundo perfeito, cor-de-rosa e mágico das Barbies. Porém, tudo muda quando a Barbie estereotipada, interpretada por Margot Robbie, entra em uma crise existencial e começa a questionar sobre a perfeição. Acompanhada de Ken, interpretado pelo ator Ryan Gosling, a boneca vai ao mundo real para tentar encontrar respostas.

Onde assistir: HBO Max, Google Play Filmes e TV, Prime Video e Apple TV.

3. A Sociedade da Neve

“A Sociedade da Neve” retrata acidente de avião em 1972 (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

“A Sociedade da Neve” foi indicado à categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Baseado em eventos reais e adaptado do livro de Pablo Vierci, com o mesmo nome, o longa relata os acontecimentos de 1972, quando o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, destinado a transportar uma equipe de rugby para o Chile, se acidenta em uma geleira no coração dos Andes.

Dos 45 passageiros, apenas 29 conseguem sobreviver ao desastre. Enfrentando um dos ambientes mais inacessíveis e hostis do planeta, eles se veem obrigados a adotar medidas extremas para garantir sua sobrevivência.

Onde assistir: Netflix.

4. Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

“Homem-aranha: Através do Aranhaverso” continua a contar a história do famoso herói do Brooklyn (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Motion Picture Group)

Na categoria de Melhor Animação, o filme, com direção de Joaquim dos Santos, Kemp Powers e Justin Thompson, narra a trajetória de Miles Morales em sua nova missão como super-herói. Ele é transportado para uma aventura épica através do multiverso e se une com um time de pessoas-aranhas para salvar o mundo.

Porém, o destino dos heróis muda quando eles começam a entrar em conflito entre si sobre como lidar com uma nova ameaça. Para piorar a situação, o grupo precisa lidar com um vilão poderoso como nunca visto. Assim, Miles tem que redefinir o que é ser um super-herói para salvar as pessoas que ama.

Onde assistir: HBO Max, Google Play Filmes e TV, Prime Video e Apple TV.

5. Elementos

“Elementos” fala sobre a importância de respeitar as diferenças (Imagem: Reprodução digital | Disney)

Também na categoria de Melhor Animação, este filme da Disney, dirigido por Peter Sohn, se passa na Cidade Elemento, em que os habitantes do fogo, água, terra e ar vivem em perfeita harmonia, mas sem se misturar. O destino de dois moradores, Faísca e Gota, se cruzam após um incidente. A partir disso, eles precisam enfrentar as diferenças para superar os desafios e salvar a loja da família de Faísca, que foi uma grande conquista de seus pais imigrantes.

Onde assistir: Disney+.

6. Assassinos da Lua das Flores

“Assassinos da Lua das Flores” é um épico do Velho Oeste, em que o amor verdadeiro se entrelaça com traições cruéis (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

Essa produção foi indicada à categoria de Melhor Filme. Na virada do século 20, a descoberta de petróleo trouxe inesperada prosperidade à nação Osage, tornando seus habitantes repentinamente muito ricos. Contudo, a riqueza desses nativos americanos atraiu avidamente a cobiça de intrusos brancos, que exploraram, extorquiram e assassinaram para alcançar seus objetivos.

Baseado em eventos reais e narrado por meio do improvável romance entre Ernest Burkhart e Mollie Kyle, “Assassinos da Lua das Flores” é um épico do Velho Oeste, em que o amor verdadeiro se entrelaça com traições cruéis em uma história intensa e emocionante.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video e Apple TV.