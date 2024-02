3 orações para o Dia de São Brás

Em 03 de fevereiro é celebrado pelos fiéis da Igreja Católica o ‘Dia de São Brás’, padroeiro dos laringologistas e pedreiros. Na data, é comum os devotos irem à igreja para a tradicional benção contra os males na garganta, em que o sacerdote encosta duas velas cruzadas no pescoço das pessoas e realiza uma oração.

Segundo a crença, São Brás realizou muitos milagres durante a sua vida terrena e, em uma delas, curou um menino que estava com uma espinha de peixe na garganta. Para isso, o santo rezou e fez o sinal da cruz sobre a criança que, milagrosamente, levantou-se curada. A partir disso, deu-se início ao costume de benzer a passagem muscular.

Quem foi São Brás?

Conhecido por seus milagres e doçura, São Brás foi um médico e bispo de Sebaste, em meados do século III, que se tornou cristão graças aos serviços que prestava como médico à sociedade. De acordo com a história, ele nasceu e viveu em Armênia Bizantina, atual Turquia, e, devido à sua fama como santidade, recebeu o clamor do povo para ser pastor, após o bispo local falecer.

Durante essa jornada, São Brás sofreu duras perseguições do Império Romano. Foi preso, passou por muitas chantagens para renunciar à sua fé e, por fim, foi torturado e executado a mando do imperador Licínio, pois não deixou de amar a Cristo.

Orações a São Brás clamam pela cura de doenças (Imagem: Love You Stock | Shutterstock)

Orações para São Brás

A seguir, confira 3 orações poderosas para homenagear e clamar por São Brás:

1. Oração a São Brás

Ó glorioso São Brás, que restituístes com uma breve oração a perfeita saúde a um menino que, por uma espinha de peixe atravessada na garganta, estava prestes a expirar, obtende para nós todos a graça de experimentarmos a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da garganta. Conservai a nossa garganta sã e perfeita para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores a Deus. Amém.

2. Benção de São Brás

Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, livre-te Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

3. Oração a São Brás contra doenças

Ó bem-aventurado São Brás, que recebeste de Deus o poder de proteger os homens contra as doenças da garganta e outros males, afastai de mim a doença que me aflige.

(Faça seu pedido)

Conservarei a minha garganta sã e perfeita para que eu possa falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus. Com a graça de Deus e com a vossa ajuda, prometo esforçar-me, ó glorioso Mártir São Brás, para que a fala que sair da minha garganta seja sempre:

De verdade, e não de mentira;

De justiça, e não de calúnia;

De bondade, e não de aspereza;

De compreensão, e não de intransigência;

De perdão, e não de condenação;

De desculpa, e não de acusação;

De respeito, e não de desacato;

De conciliação, e não de intriga;

De calma, e não de irritação;

De desapego, e não de egoísmo;

De edificação, e não de escândalo;

De ânimo, e não de derrotismo;

De conformidade, e não de lamúrias;

De amor, e não de ódio;

De alegria, e não de tristeza;

De fé, e não de descrença;

De esperança, e não de desespero.

São Brás, intercedei diante de Deus por mim, por minha família e por todos os que sofrem dos males da garganta. Que por nossas palavras possamos bendizer a Deus e cantar os seus louvores.

São Brás, rogai por nós! (3x).