Com o fim das festividades de Carnaval, é comum lidar com os efeitos indesejados da ressaca, como dor de cabeça, náuseas, fadiga, boca seca e sensibilidade à luz e ao som. Para lidar com esses desconfortos de maneira saudável e revitalizante, uma boa opção é incorporar sucos detox à rotina pós-festa.

Os sucos são uma fonte de hidratação e ajudam a compensar a perda de líquidos causada pelo consumo excessivo de álcool. Além disso, os componentes antioxidantes presentes em ingredientes, como frutas cítricas, auxiliam na eliminação de toxinas do organismo, contribuindo para a recuperação do equilíbrio e promovendo a desintoxicação.

A seguir, confira 5 sucos detox para ajudar a combater a ressaca de Carnaval!

Suco de abacaxi e hortelã

Ingredientes

2 xícaras de chá de abacaxi picado

1/2 pepino picado

Folhas de hortelã a gosto

1 xícara de chá de água de coco

Modo de preparo

Coloque o abacaxi, o pepino e a água de coco no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione folhas de hortelã e bata para triturar. Sirva em seguida.

Suco de espinafre e maçã-verde

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 maçã-verde picada

1/2 pepino picado

1 colher de chá de gengibre ralado

200 ml de água

Suco de 1 limão

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Suco de beterraba e cenoura (Imagem: Katsiaryna Kashtalyan | Shutterstock)

Suco de beterraba e cenoura

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

2 cenouras descascada e picada

Suco de 2 laranjas

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Suco de melancia e gengibre

Ingredientes

3 xícaras de chá de melancia cortada em cubos

1 colher de chá de gengibre ralado

Suco de 1 limão

Folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Suco verde com ora-pro-nobis

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nobis

1 maçã-verde cortada em pedaços

1 pepino descascado e cortado em pedaços

descascado e cortado em pedaços Suco de 1 limão

2 xícaras de chá de água de coco

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata as folhas de ora-pro-nobis, a maçã-verde, o pepino e o suco de limão até ficar homogêneo. Adicione água de coco e bata para misturar. Acrescente o gelo e sirva em seguida.