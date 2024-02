5 petiscos veganos práticos e deliciosos

A alimentação vegana, além de saudável, consciente e saborosa, pode ser prática e diversificada. O mundo vegetal é rico e oferece inúmeras possibilidades de sabores e texturas. Logo, o que não falta são opções de pratos veganos para você explorar, especialmente em relação aos petiscos, que são a desculpe perfeita para você reunir os familiares e amigos em casa.

A seguir, confira 5 receitas de petiscos veganos maravilhosas que vão conquistar o paladar de qualquer um!

Coxinha recheada com proteína de soja

Ingredientes

Massa

1 l de leite de aveia

1 kg de batatas descascadas, cozidas e amassadas

2 colheres de sopa de manteiga de macadâmia

1 xícara de chá de caldo de legumes

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

3 xícaras de chá de farinha de rosca

Sal a gosto

Óleo para fritar

Recheio

1 xícara de chá de proteína de soja refogada e temperada

2 colheres de sopa de azeitonas picadas

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque o leite, a batata, a manteiga, o caldo de legumes, a aveia e o sal e mexa bem. Leve ao fogo médio até ferver. Acrescente a farinha de trigo e misture até soltar do fundo da panela. Desligue o fogo, espere esfriar e disponha a massa sobre uma superfície lisa e seca. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Reserve. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra no formato de um círculo. Disponha um pouco de recheio sobre ela e feche no formato de coxinha. Repita o processo com toda a massa e passe na farinha de rosca. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma escumadeira, frite as coxinhas até que dourem. Retire do fogo, escorra e sirva em seguida.

Onion rings

Ingredientes

4 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

1 l de água gelada

1 xícara de chá de vinagre de maçã

1 l de leite de amêndoas

5 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de queijo vegetariano ralado

1 colher de sopa de pimenta-do-reino branca moída

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de páprica doce

Sal a gosto

500 g de farinha de trigo

5 colheres de sopa de fubá

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as cebolas, cubra com água, sal e vinagre e deixe de molho na geladeira por 2 horas. Após, retire as cebolas da geladeira e escorra até sair o excesso de água. Leve-as novamente para a geladeira até a hora de fritar. Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas, o queijo vegano ralado, a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Reserve.

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o fubá e a páprica doce e mexa bem. Retire as cebolas da geladeira e passe sobre a mistura batida no liquidificador, retire o excesso e empane na farinha de trigo com fubá. Repita o processo com todas as cebolas e retire o excesso de farinha. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, coloque os anéis de cebola na panela e frite até dourem. Sirva em seguida.

Croquete de lentilha assado

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

2 xícaras de chá de lentilha

3 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de tofu picado

Farinha de rosca para empanar

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a lentilha para um liquidificador. Adicione o restante dos ingredientes, exceto a farinha de rosca, e bata até obter uma consistência homogênea.

Após, transfira a massa para um recipiente e, com a ajuda de uma colher, pegue uma pequena porção e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa, passe sobre a farinha de rosca e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Dadinho de tapioca (Imagem: Anahy Modeneis | Shutterstock)

Dadinho de tapioca

Ingredientes

250 g de farinha de tapioca

300 g de queijo de castanha ralado

500 ml de leite de amêndoas

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Óleo de coco para untar e fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o queijo de castanha e a farinha de tapioca e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o leite de amêndoas, a farinha de tapioca com o queijo e mexa bem. Leve ao fogo médio para aquecer, mexendo sempre para não empelotar. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino branca e continue misturando até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com óleo de coco e despeje a mistura sobre ela. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas. Após, corte os dadinhos de tapioca em cubos e frite em uma panela com óleo quente até que fiquem dourados. Escorra e sirva em seguida.

Bruschetta de berinjela

Ingredientes

1 berinjela cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 tomate sem sementes cortado em cubos

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite, folhas de manjericão e queijo vegano ralado a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as rodelas de berinjela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, unte uma assadeira com azeite e disponha as rodelas de berinjela sobre ela, sem deixar que fiquem muito próximas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos, virando na metade do tempo. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o tomate e o alho e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Reserve. Retire a berinjela do forno, cubra com a mistura reservada e com o queijo vegano e leve novamente ao forno até o queijo derreter. Deligue o forno, polvilhe com as folhas de manjericão e sirva em seguida.