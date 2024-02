5 receitas deliciosas de saladas de quinoa

A quinoa é uma excelente opção para quem deseja ter uma refeição completa. Isso porque ela é um grão rico em ômega 3 e vitaminas do complexo B e E, que trazem inúmeros benefícios para o corpo. Além disso, combina com diferentes tipos de ingredientes. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de salada de quinoa para você preparar. Confira!

Salada de quinoa com grão-de-bico

Ingredientes

80 g de quinoa em grãos

1/5 de xícara de chá de água

1 pedaço de queijo minas picado

1 tomate sem pele e picado

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre de vinho branco

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e a água e leve ao fogo baixo por 15 minutos. Após, retire do fogo, escorra a água e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o queijo, o tomate, o azeite, o vinagre e o grão-de-bico e mexa bem. Acrescente a quinoa reservada e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com brócolis e castanha-do-pará

Ingredientes

120 g de quinoa em grãos

1 1/2 xícara de chá de caldo de legumes

200 g de brócolis

2 colheres de sopa de azeite

1 alho descascado e amassado

Sal a gosto

1/4 de xícara de chá de cebolinha cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

1/3 de xícara de chá de ervilha

1/2 colher de chá de páprica

1/2 colher de sopa de gengibre ralado

1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará torrada

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o caldo de legumes e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione a quinoa, tampe a panela e cozinhe por 15 minutos. Após, escorra o caldo e reserve a quinoa. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, coloque água gelada em um recipiente e reserve. Depois que a água ferver, disponha o brócolis e cozinhe por 3 minutos. Em seguida, retire o vegetal da panela e coloque rapidamente na água gelada por 5 minutos, escorra e corte em pedaços. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e doure. Junte o brócolis e o sal, misture bem e desligue o fogo. Em um recipiente, coloque a quinoa reservada, o brócolis refogado, a cebolinha, a cenoura, a ervilha, a páprica, o gengibre, a cebola, a salsinha e a castanha-do-pará e misture bem. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com manga

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1 1/2 xícara de chá de água

Polpa de 1 manga cortada em cubos

cortada em cubos 1/2 cebola-roxa descascada e picada

10 folhas de hortelã picadas

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e pimenta dedo-de-moça picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque o restante dos ingredientes e misture bem. Adicione a quinoa e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com abacate e espinafre (Imagem: nadianb | Shutterstock)

Salada de quinoa com abacate e espinafre

Ingredientes

200 g de quinoa em grãos

4 colheres de sopa de azeite

150 g de folhas de espinafre

Polpa de 1 abacate cortado em cubos

8 tomates-cereja cortados ao meio

3 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

2 hastes de tomilho

Água para cozinhar e escaldar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, escorra a água e reserve. Em seguida, coloque água em uma panela e leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, coloque água gelada em um recipiente e reserve. Depois que a água ferver, coloque o espinafre na panela por 30 segundos e transfira rapidamente para a água gelada. Escorra e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o espinafre, o sal e a pimenta-do-reino e mexa bem. Desligue o fogo, coloque a mistura em um recipiente, junte a quinoa reservada, o abacate e o tomate-cereja e misture. Tempere com as folhas de tomilho e sirva em seguida.

Salada de quinoa com abóbora

Ingredientes

250 g de abóbora descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 75 g de quinoa

1/2 pimenta-malagueta fatiada

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de sementes de abóbora torradas

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e cominho a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até secar. Desligue o fogo e reserve. Em uma assadeira, coloque a abóbora, salpique com pimenta-malagueta, cominho, sal, pimenta-do-reino e metade do azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos.

Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a quinoa e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Retire a abóbora do forno, disponha sobre o recipiente com a quinoa e misture bem. Acrescente o suco de limão e as sementes de abóbora e mexa para incorporar. Sirva em seguida.