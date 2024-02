5 receitas de macarronese para fazer em poucos minutos

A macarronese é uma salada de macarrão que se tornou um prato queridinho em reuniões familiares, churrascos e outros eventos. Sua versatilidade e praticidade permitem que seja adaptada a diversos gostos e ocasiões, tornando-a uma opção perfeita para quem busca uma refeição rápida e deliciosa. Seja em versões mais clássicas ou adaptadas, ela pode ser o destaque da sua mesa. Confira 5 receitas incríveis que vão agradar variados paladares!

Macarronese com pimentão

Ingredientes

250 g de macarrão tipo fusilli

tipo fusilli 1 xícara de chá de maionese

1/2 xícara de chá de tomates cortado em cubos

1/2 xícara de chá de pepino em rodelas

1 xícara de chá de pimentão vermelho e amarelo cortados em pedaços

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Em uma tigela grande, combine o macarrão frio, a maionese, os tomates, o pepino e os pimentões. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.

Macarronese de atum

Ingredientes

250 g de macarrão tipo penne

1 xícara de chá de maionese

170 g de atum escorrido

escorrido 1/2 xícara de chá de azeitona verde picada

1/2 xícara de chá de milho-verde

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Depois, em uma tigela grande, misture o macarrão com a maionese, o atum, as azeitonas e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.

Macarronese tropical

Ingredientes

250 g de macarrão tipo fusilli

1 xícara de chá de maionese

1/2 xícara de chá de abacaxi cortado em cubos

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de milho-verde

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Em uma tigela, misture o macarrão com a maionese, o abacaxi, a uva-passa e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.

Macarronese de brócolis e maçã (Imagem: KOHUKU | Shutterstock)

Macarronese com maçã e brócolis

Ingredientes

250 g de macarrão tipo fusilli

1 xícara de chá de maionese

1 maçã cortada em pedaços

1/2 xícara de chá de floretes de brócolis cozido

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Em uma tigela, combine o macarrão com a maionese, a maçã e o brócolis. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.

Macarronese com frango

Ingredientes

250 g de macarrão tipo penne

1 xícara de chá de maionese

1 peito de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/4 de xícara de cebola picada

1 dente de alho amassado

1/2 xícara de chá de milho-verde

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o frango desfiado e refogue até dourar. Depois, em uma tigela, misture o macarrão com a maionese, o frango, a cenoura e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.