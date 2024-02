Dia do gráfico: 5 curiosidades sobre a profissão

No dia 7 de fevereiro é celebrado nacionalmente o ‘Dia do Gráfico’, profissional que trabalha no processo de impressão de jornais, revistas, livros e folhetos, também encarregado de transmitir informação. Mas você sabe de onde surgiu a comemoração?

Segundo a história, em meados de 1923 a indústria gráfica passou por um grande crescimento, no entanto, os trabalhadores da área não recebiam o equivalente à expansão do negócio, o que gerou uma grande greve dos gráficos em São Paulo. O evento foi tamanho que resultou na origem do sindicato dos gráficos, bem como na data que homenageia a categoria.

Mas esse é apenas um dos fatos sobre a profissão, que contempla diversas outras ocupações. A seguir, veja mais 6 curiosidades sobre os gráficos. Confira!

1. Os chineses foram pioneiros na profissão

A história da impressão remonta há mais de 2.000 anos, com os chineses sendo os pioneiros na utilização de blocos de madeira para imprimir textos e imagens. A impressão “woodblock”, também conhecida como “xilogravura”, revolucionou o registro histórico da época e, com a expansão territorial da China medieval, foi importada para outros países, democratizando o conhecimento.

2. Gutenberg foi o primeiro gráfico da história

Em 1450 o alemão Johannes Gutenberg inventou a prensa gráfica e tornou-se conhecido como ‘o pai da imprensa’. Foi ele quem imprimiu a primeira bíblia, tornando os métodos de reprodução antigos em desuso. Por isso, ele é considerado até hoje o primeiro gráfico da história.

3. “Notícias recebidas” foi o primeiro jornal diário impresso

Segundo informações disponíveis no site da Prefeitura de São Paulo, após a invenção de Gutenberg, as técnicas de produção de textos foram inovadas e, a partir de 1650, surgiu o primeiro jornal impresso diário do mundo, o Einkommende Zeitungen (Notícias Recebidas). O jornal foi fundado na cidade alemã de Leipzig, onde era vendido ao público.

Trabalho gráfico passa por três etapas até ser finalizado (Imagem: amenic181 | Shutterstock)

4. O trabalho gráfico é composto por três níveis

Além do pedido e definição do processo, os trabalhos gráficos são realizados em três níveis, são eles:

Pré-impressão: que prepara o arquivo de acordo com a especificação da máquina, já que cada equipamento trabalha com um padrão de impressão;

que prepara o arquivo de acordo com a especificação da máquina, já que cada equipamento trabalha com um padrão de impressão; Impressão: produz a matriz e, após aprovado, começa a etapa de produção;

produz a matriz e, após aprovado, começa a etapa de produção; Acabamento: fase final do produto em que são realizados corte, dobradura, aplicação de verniz e outros.

5. É um mercado em expansão

O avanço tecnológico proporcionou inovação ao segmento e trouxe diversos benefícios para a profissão, tanto que, segundo um levantamento da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), de março de 2023, o setor de produção editorial representou cerca de 21% de participação na área e a produção de impressos promocionais 8%, com destaque para o setor de embalagens com 49%, demonstrando crescimento no ramo gráfico.