5 passos para vencer a autossabotagem nos estudos

Durante a jornada de estudos, a autossabotagem é uma vilã que costuma afetar o desempenho dos estudantes e prejudicar a realização das metas. De acordo com Paulo Jubilut, biólogo e professor no Aprova Total, esse sentimento pode se manifestar de diversas formas, incluindo desde a procrastinação constante até a falta de confiança nas próprias habilidades.

Segundo o professor, esse padrão de comportamento pode estar relacionado com traumas emocionais. “O volume de conteúdo a ser assimilado, a pressão por bons resultados e o medo do futuro acadêmico podem intensificar os sentimentos de ansiedade e autodepreciação, levando os estudantes a adotarem comportamentos contraproducentes”.

Para evitar situações como estas, Paulo Jubilut elenca 5 estratégias eficazes para lidar com a autossabotagem e maximizar o aprendizado. Confira:

1. Trabalhe o autoconhecimento

Entender as causas que levam à autossabotagem é o primeiro passo para superá-la. Faça reflexões sobre seus padrões de comportamento e identifique os gatilhos que desencadeiam essa sabotagem. Medo, insegurança e sentimentos de inadequação são alguns dos fatores que podem estar por trás desse comportamento. Conhecer a si mesmo é fundamental para desenvolver estratégias de enfrentamento eficazes.

2. Elimine as distrações

As distrações, como redes sociais, jogos e conversas paralelas são inimigas do estudo concentrado. Identifique quais são os elementos que mais te desviam do foco nos estudos e estabeleça medidas para controlá-los. Defina horários específicos para o uso dessas atividades e reserve momentos de estudo livre de interrupções.

Estabelecer metas ajuda a manter a motivação (Imagem: FGC | Shutterstock)

3. Estabeleça metas

Definir metas alcançáveis e dividir o estudo em etapas menores ajuda a manter a motivação e evita a procrastinação. Planeje seu tempo de estudo de forma realista, levando em consideração suas obrigações e limitações. Cumprir pequenas metas diárias proporciona um senso de realização que impulsiona o progresso constante.

4. Crie um sistema de recompensas

Após atingir suas metas diárias de estudo, recompense-se de maneira saudável. Pode ser com um momento de lazer, uma atividade relaxante ou até mesmo um pequeno agrado pessoal. Reconhecer e celebrar suas conquistas fortalece a autoconfiança e reforça o hábito de estudar.

5. Aprenda com os erros

Os erros são oportunidades de crescimento. Encare as dificuldades como parte do processo e busque aprender com elas. Em vez de se abater diante das falhas, use-as como estímulo para aprimorar seu desempenho e ajustar suas estratégias de estudo.

Por Juliana Souza