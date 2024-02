9 itens que não podem faltar na bolsa para o Carnaval

O Carnaval é uma festa singular, repleta de diversão, em que as ruas se enchem de cores, ritmos e uma energia contagiante. No entanto, para garantir que a experiência seja animada e segura, levar alguns itens essenciais na bolsa pode fazer toda a diferença. Por isso, abaixo, confira o que você não pode esquecer de levar para curtir a folia!

1. Protetor solar

Com o calor e a exposição prolongada ao sol durante os desfiles e festas, o protetor solar é imprescindível para proteger a pele contra queimaduras solares e câncer de pele. “Pelo fato de vivermos em um país tropical, o câncer de pele é o mais comum no Brasil e pode ser fatal. É preciso conscientização sobre o uso do protetor solar como forma de prevenção desde a infância até a terceira idade”, reforça a dermatologista Dra. Maria Paula Del Nero.

2. Hidratante labial

Os lábios podem ressecar com facilidade, especialmente com exposição prolongada ao sol. Um hidratante labial ajuda a manter os lábios macios e protegidos. “Além disso, o lábio é uma área muito exposta ao sol e pouco protegida, sendo um dos locais mais comuns para o aparecimento do câncer de pele. Por isso, o uso de protetor solar específico para os lábios diariamente é essencial”, acrescenta a dermatologista Dra. Cintia Guedes.

3. Álcool em gel

Em meio às multidões e à agitação, ter um frasco de álcool em gel é essencial para manter as mãos limpas e prevenir a propagação de germes.

4. Lenços removedores de oleosidade

Para manter uma aparência fresca durante as festividades, lenços removedores de oleosidade são ótimos para dar um toque rápido e manter a pele com aspecto matte.

Maquiagem à prova d’água garante um visual intacto durante a folia (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)

5. Maquiagem à prova d’água

Com toda a diversão, suor e talvez até mesmo chuva, optar por produtos à prova d’água assegura que sua maquiagem permaneça intacta e impecável. “No Carnaval, não há outra saída. Rímel, lápis, sombra ou delineador precisam ser à prova d’água. Ainda assim, o ideal é usar produtos de qualidade para garantir que os olhos não borrem. Vale lembrar que o item deve ser à prova d’água, e não resistente à água”, diz a fundadora da Visatgé, Débora Latgé, consultora de imagem com foco em linguagem corporal e facial, e especialista em visagismo e coloração pessoal.

6. Preservativos

Seja qual for o seu plano para o Carnaval, é crucial praticar a prevenção. Carregar preservativos na bolsa é uma decisão responsável.

7. Snacks energéticos

Para manter a energia durante os desfiles e festas, tenha snacks leves e nutritivos na bolsa. “O segredo é se programar antes e comprar snacks saudáveis, barrinhas proteicas, castanhas, frutas frescas ou secas e lanches naturais para levar durante o percurso, garantindo lanches leves e saudáveis, com o bônus de gastar menos dinheiro”, afirma a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

8. Garrafa de água reutilizável

Manter-se hidratado é essencial. Uma garrafa de água reutilizável é prática e ajuda a evitar a desidratação durante as festas. “[…] Já que suamos mais, o risco de desidratação é alto. Ande sempre com sua garrafinha de água e lembre-se de levar frutas como maçã, pera e melão, pois elas ajudam na hidratação do corpo”, recomenda a endocrinologista Dra. Deborah Beranger.

9. Dinheiro e documentos

Em meio à festa, tenha uma pequena quantia de dinheiro em espécie e seus documentos essenciais, como carteira de identidade e cartão de seguro saúde, guardados em um local seguro e acessível.