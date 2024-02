6 itens básicos de jardinagem para iniciantes

Embora a jardinagem seja reconhecida principalmente por embelezar espaços por meio do cultivo e manutenção de plantas, esta atividade, seja profissional ou recreativa, pode oferecer muito mais do que atributos estéticos. A prática é uma poderosa ferramenta para promover a saúde física e mental.

Pensando nisso, Rodrigo Pothin, CMO da Loja do Mecânico, plataforma multicanal de máquinas e ferramentas da América Latina – com atuação no segmento de jardinagem, lista os principais utensílios e algumas dicas para estimular nos cuidados com o jardim. Confira!

1. Aparador de grama

Para manter o gramado verde, bonito e em uma altura agradável, é necessário a utilização de um aparador de grama. Existem diferentes opções que vão desde elétrico, com bateria, até gasolina, além de modelos com alça para facilitar o transporte e manuseio.

2. Carrinho de mão

O carrinho de mão, embora comum, é uma ferramenta extremamente importante para auxiliar no transporte de terra, plantas, pedras, adubos, entre outros equipamentos que sejam necessários para a manutenção do seu jardim.

Com as ferramentas certas, fica mais fácil cuidar do jardim (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock)

3. Rastelo

É uma ferramenta usada para fazer a limpeza do jardim e, ao mesmo tempo, nivelar o solo. São muito eficientes para recolher folhas secas durante o período de poda.

4. Pás

Existem diversos tipos e tamanhos de pás. Todas elas são importantes para a jardinagem, pois são utilizadas para o plantio de mudas em vasos, jardins, canteiros etc.

5. Regador e mangueira

Estes dois equipamentos são fundamentais para a manutenção de um jardim vivo e saudável. Regar as plantas periodicamente é obrigatório para o desenvolvimento.

6. Borrifador ou pulverizador

É uma ferramenta bastante utilizada para aplicar defensivos e combater pragas como grilos, lagartas, percevejos, mariposas etc. das plantas.

Por João Loures