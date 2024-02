BBB 24: veja curiosidades sobre os emparedados da semana

O sexto paredão do BBB 24 está formado e, pela quarta vez, somente os participantes do time pipoca estão na berlinda. Alane, Isabelle, Juninho e Luigi disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil, e a escolha de quem deve continuar a concorrer ao prêmio máximo de R$ 3 milhões de reais é sua.

Mas, antes de decidir quem você deseja salvar do paredão desta semana, é interessante conhecer a trajetória dos participantes fora do reality. Por isso, separamos algumas curiosidades sobre os emparedados da semana que você precisar saber. Confira!

1. Alane

Alane ganhou o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval paraense (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

No paredão pela segunda vez, Alane Dias, de 24 anos, é atriz e bailarina. Nascida em Belém do Pará, a jovem é conhecida por ter recebido o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval paraense. No início de 2023, mudou-se para São Paulo em busca de oportunidades como atriz. Inclusive, ela sonha em contracenar com a atriz Dira Paes.

“Me mudei para estudar teatro. Tenho muita vontade de fazer novelas, filmes e contracenar com a Dira Paes, de quem sou fã. Sempre fui uma pessoa do palco por causa do balé, mas depois que conheci as artes cênicas, me apaixonei pelo audiovisual”, contou em entrevista ao Gshow.

Conhecida por ser extrovertida e aparecida, a sister conquistou uma vaga no programa na primeira inscrição que fez e tem três objetivos com o prêmio: pagar as dívidas, comprar uma casa para a mãe e consolidar a sua carreira como artista.

2. Isabelle

Fora do BBB 24, Isabelle atua como influenciadora digital e dançarina (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Estreando na berlinda, Isabelle Adriana Nogueira Dias tem 31 anos e é natural de Manaus, no Amazonas. Com 1,65 de altura, ela é dançarina e influenciadora digital. Formada em Letras, a sister é apaixonada pela Língua Portuguesa e combina a formação com a sua atuação como influencer.

Ela já foi vencedora do Miss Manaus, Miss Amazonas Globo e Rainha do Peladão – neste último, ela ganhou R$ 30 mil, o que ajudou a pagar as suas dívidas. Apesar disso, em entrevista ao Gshow, a participante afirmou que deve cerca de 3 mil em contas de luz e, por isso, caso vença o programa, deseja utilizar o prêmio para limpar o seu nome.

3. Juninho

Juninho teve diversas profissões antes de ser motoboy (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Nascido no Rio de Janeiro, Antônio Carlos Júnior, ou simplesmente ‘Juninho’, tem 41 anos e disputa o seu segundo paredão. Formado em Ciência Contábeis, o brother trabalha como motoboy e mototáxi, mas já atuou também como office boy, arquivista e vendedor de picolé. Além de torcedor nato do Vasco da Gama, ele tem como ídolo o ator Arnold Schwarzenegger, por ele relatar ter sofrido vários preconceitos, o que o inspira a superar as dificuldades e manter a alegria de viver.

Ele já foi casado, mas atualmente está solteiro e tem uma filha de 20 anos, de quem ficou distante durante um tempo. Com o prêmio do BBB, ele espera mudar de vida.

4. Lucas Luigi

Dançar é uma das paixões de Luigi (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Desenrolado e tranquilo, o carioca Lucas Luigi, de 28 anos, está pela segunda vez na berlinda. Morador de Guadalupe, bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, ele vive de aluguel e trabalha com instalação de pisos e como vendedor em uma loja de roupas. O brother é casado há 6 anos e é pai de um menino de 3 anos.

Apaixonado pela dança, ele é frequentador do baile do charme, aprendeu a dançar com o avô e tem como ídolo ninguém mais e ninguém menos que o Rei do Pop, Michael Jackson. Caso fique na casa, ele pretende utilizar o prêmio para melhorar a vida da família, em especial a do filho, Dominic.