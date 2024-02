4 características do gato da raça sphynx 

O gato da raça sphynx é uma verdadeira joia da natureza, conhecido por sua aparência única e charmosa. O primeiro gato sem pelos nasceu em 1966, no Canadá, de maneira natural. Por conta disso, criadores tentaram reproduzi-lo mais vezes, mas não foi um processo fácil, pois os animais nasciam com problemas genéticos e de saúde. Somente mais tarde, na década de 70, que obtiveram sucesso com os primeiros filhotes de sphynx. Inclusive, acredita-se que o gato da raça devon rex fez parte dos cruzamentos.

A seguir, conheça algumas características interessantes do gato sphynx!

1. Aspectos físicos

Segundo informações da Cat Fanciers Association (CFA), o sphynx nem sempre é totalmente sem pelos. Isso porque pode haver uma penugem fina e aveludada no corpo, proporcionando uma sensação suave ao toque. Alguns pelos curtos geralmente estão presentes no nariz, nas orelhas e, às vezes, nos dedos dos pés e na cauda do felino.

Com a pele enrugada e o corpo levemente rosado, a sua tonalidade pode variar. Além de preto e branco, é possível encontrar sphynx com manchas e cores únicas. Seu tamanho varia de médio a grande, com um corpo musculoso e um peso médio entre 3,5 kg e 7 kg. Inclusive, os machos adultos costumam ser maiores que as fêmeas.

2. Temperamento e personalidade

Além da sua aparência peculiar, o sphynx é notável por seu temperamento extrovertido e sociável. Ele adora a atenção de seus tutores, é conhecido por seguir as pessoas pela casa, buscando interação constante. Inclusive, pode até ser desajeitado em sua tentativa de chamar atenção e costuma gostar de colo.

Apesar de preferir a companhia de humanos, conforme a CFA, essa raça também costuma conviver em harmonia com cachorros e outros gatos. Além disso, pode ser bastante apegado a um membro da família e, até mesmo, se tornar ciumento com aquela pessoa.

Os gatos da raça sphynx requerem atenção especial à pele, incluindo banhos frequentes (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Apesar de sua falta de pelos, esses gatos necessitam de cuidados especiais com a pele, como banhos regulares para remover o acúmulo de óleo. A ausência de pelos também exige precauções extras em relação à exposição solar, uma vez que podem ser mais propensos a queimaduras.

Quanto à alimentação, é essencial proporcionar uma dieta balanceada, atentando-se às necessidades específicas dos sphynx. Eles são propensos a ganhar peso; por isso, controlar a quantidade de comida é crucial para manter uma condição física saudável. Além disso, oferecer uma rica variedade de alimentos úmidos e secos pode atender às suas necessidades nutricionais.

4. Educação e socialização

Em termos de educação, os sphynx são altamente inteligentes e respondem bem ao treinamento positivo. Brincalhões por natureza, estimulação mental é crucial para mantê-los entretidos.

Esses gatos também se adaptam bem à vida em apartamento e convivem harmoniosamente com outros animais de estimação. Além disso, a socialização desde filhotes é fundamental para desenvolver um comportamento amigável e confiante.