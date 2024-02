5 receitas leves e rápidas para começar a semana

Depois do final semana, os pratos leves e nutritivos são a melhor opção para quem deseja voltar a se alimentar de maneira saudável. Deliciosos e práticos, eles podem ser preparados em poucos minutos e ajudam a variar as refeições. Pensando nisso, separamos 5 receitas para você começar bem a sua semana. Confira!

Omelete recheado

Ingredientes

1 ovo

2 gemas de ovo

200 g de frango cozido e desfiado

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 tomate picado

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Em seguida, acrescente o frango desfiado, o tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue até que o frango doure. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata o ovo, as gemas, o cheiro-verde picado e o sal. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o ovo batido. Quando a massa estiver consistente, vire para dourar do outro lado. Desligue o fogo, recheie a omelete com o frango e sirva em seguida.

Dica: sirva a omelete acompanhado de salada.

Peixe assado com molho de tomate

Ingredientes

600 g de filé de merluza

1/2 colher de sopa de suco de limão

1 xícara de chá de molho de tomate caseiro

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

sem pele, sem sementes e picados 2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e manjericão picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e limão e leve à geladeira por 30 minutos. Após esse período, retire o peixe, transfira para uma forma e acrescente os tomates picados. Espalhe o molho de tomate e o manjericão por cima. Regue o peixe com o azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Hambúrguer de salmão (Imagem: Shutterstock)

Hambúrguer de salmão

Ingredientes

300 g de salmão

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 dente de alho amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Corte o salmão em pedaços pequenos, coloque no liquidificador e bata até que ele fique bem triturado. Em seguida, disponha o peixe em um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Aos poucos, acrescente a farinha de aveia e misture até obter uma massa homogênea. Modele no formato de hambúrguer e leve ao congelador por 15 minutos. Após esse período, retire o hambúrguer do congelador. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, grelhe o hambúrguer, virando-o até que os dois lados dourem por igual. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva o hambúrguer acompanhado de vegetais.

Salada de quinoa com vegetais

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 abobrinha cortada em fatias

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 cenoura cortada em palitos

1 cebola-roxa cortada em rodelas

Folhas de hortelã, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 15 minutos. Enquanto isso, preaqueça uma grelha em fogo médio, coloque os vegetais e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Grelhe os vegetais até que fiquem macios e levemente dourados. Em seguida, misture todos os ingredientes em uma tigela grande. Regue a salada com suco de limão e um fio de azeite. Adicione as folhas de hortelã e sirva em seguida.

Wrap de frango e abacate

Ingredientes

2 tortillas de trigo integral

200g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado Polpa de 1 abacate cortada em fatias

1/2 xícara de chá tomate-cereja cortado ao meio

1/4 de xícara de chá de queijo feta esfarelado

Folhas de alface, sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça as tortillas de trigo integral até ficarem levemente maleáveis. Em seguida, em cada tortilla, distribua uniformemente todos os ingredientes. Tempere com sal e azeite. Dobre as laterais das tortillas para dentro, enrole-as firmemente e corte ao meio diagonalmente. Sirva em seguida.