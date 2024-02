7 dicas para garantir o acolhimento das crianças na volta às aulas

Com a volta às aulas se aproximando, é importante entender como se adaptar novamente à rotina escolar. Isso não só ajuda a ir bem nos estudos, mas também é essencial para aprender a lidar com diferentes situações e pessoas. Afinal, se adaptar a novos ambientes e relações é importante não só na vida estudantil, mas para a vida toda. Sendo assim, é crucial entender e praticar maneiras de garantir uma boa reintegração escolar.

A transição para a sala de aula pode ser desafiadora, mas, com atenção e cuidado, é possível proporcionar um ambiente acolhedor para as crianças. “O retorno e os primeiros dias de aulas costumam ser um grande desafio tanto para a escola quanto para os responsáveis”, comenta Gláucia Sobral, coordenadora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Elite Rede de Ensino.

Pensando nesse desafio de retorno às aulas, Gláucia Sobral compartilha valiosas dicas para que pais e responsáveis auxiliem os filhos no processo de adaptação ou readaptação escolar. Confira!

1. Crie boas expectativas para o retorno

Ao levar a criança até a porta da escola, compartilhe pensamentos positivos sobre as experiências que ela pode vivenciar ao longo do dia. Caso os responsáveis não possam estar presentes, escolham alguém de confiança para acompanhar a criança nas primeiras semanas, criando assim uma rotina e um vínculo essenciais.

2. Seja paciente

É natural que as crianças chorem e resistam à ideia de ficar na escola durante o período de adaptação. Esteja preparado para essa reação e demonstre paciência, compreendendo que tudo é novidade para elas nesse momento.

3. Mantenha a calma

Evite transmitir ansiedade para a criança. Ao contrário, busque sempre tranquilizá-la, proporcionando segurança para que ela não se sinta assustada ou insegura.

4. Crie uma rotina para a criança

Estabeleça horários fixos para acordar, dormir, se alimentar e brincar. Essa rotina oferece segurança às crianças, refletindo o ambiente estruturado que encontrarão na escola.

Seja pontual ao buscar as crianças na escola, pois isso contribui para a sensação de segurança e confiança na rotina escolar (Imagem: ESB Professional | Shutterstock)

5. Seja pontual ao buscar a criança

Demonstre comprometimento e pontualidade ao buscar a criança, após o término das aulas, especialmente neste período de adaptação. A pontualidade contribui para a sensação de segurança e confiança na rotina escolar.

6. Comunique segurança

Ao deixar a criança na escola, enfatize que a separação é temporária. Essa abordagem ajuda a criança a compreender que os responsáveis não irão desaparecer, proporcionando tranquilidade.

7. Converse muito com os pequenos

Dedique tempo de qualidade para conversar com as crianças e jovens diariamente. Faça perguntas específicas que incentivem a expressão de sentimentos e experiências positivas. Evite perguntas genéricas, demonstrando um real interesse na vida escolar da criança.

Exemplo: troque aquela famosa pergunta “como foi na escola hoje”, por: “O que você aprendeu na escola hoje?”, “Quais assuntos você mais gostou de aprender hoje?”, “Você fez alguma coisa superengraçada na escola hoje?”, “Você ajudou algum colega hoje? Como foi?”.

Por último, em caso de dúvidas ou inseguranças, a escola está disponível para apoiar e ouvir os responsáveis. A parceria entre família e escola é essencial para garantir um acolhimento feliz e saudável para as crianças. Juntos, caminhando lado a lado, família e escola proporcionarão um ambiente propício ao desenvolvimento e bem-estar dos pequenos.

Por Aline Pontes