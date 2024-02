3 orações para o dia de Nossa Senhora de Lourdes

No dia 11 de fevereiro é celebrado entre os fiéis da Igreja Católica o ‘Dia da Nossa Senhora de Lourdes’. Ela é uma das manifestações marianas mais amadas e veneradas no mundo católico, conhecida principalmente por suas aparições em Santa Bernadette Soubirous em 1858, na pequena cidade de Lourdes, na França.

Este evento mariano não só reforçou a fé católica, mas também transformou Lourdes em um dos principais locais de peregrinação, atraindo milhões de pessoas de todo o mundo em busca de esperança, cura e renovação espiritual.

História de Nossa Senhora de Lourdes

As aparições de Nossa Senhora de Lourdes começaram em 11 de fevereiro de 1858, quando uma jovem de 14 anos, Bernadette Soubirous, viu uma senhora na gruta de Massabielle, próxima ao rio Gave, na França. A senhora foi identificada como a Virgem Maria, que apareceu à jovem 18 vezes ao longo do ano.

Durante estas aparições, Maria passou várias mensagens a Bernadette, incluindo um pedido de oração e penitência pela conversão dos pecadores, e a instrução para que fosse construída uma capela no local das aparições.

Milagres de curas inexplicáveis

Um dos milagres mais significativos associados à Nossa Senhora de Lourdes é a descoberta da fonte de água na gruta, instruída pela própria Virgem Maria à Bernadette. A água desta fonte tem sido associada a inúmeros casos de curas inexplicáveis, cientificamente examinadas e reconhecidas pela Igreja, consolidando a fama de Lourdes como um santuário de cura e esperança.

Orações para Nossa Senhora de Lourdes buscam sua intercessão para alcançar graças e milagres (Imagem: Nastyaofly | Shutterstock)

Orações para Nossa Senhora de Lourdes

As orações a Nossa Senhora de Lourdes são um testemunho da fé profunda que os devotos têm nela, buscando sua intercessão para alcançar graças e milagres, especialmente para os enfermos e os aflitos. A seguir, confira 3 orações para homenagear e clamar por ela:

1. Oração de fé

Ó, Virgem Imaculada,

Mãe de Misericórdia,

Saúde dos enfermos,

Refúgio dos pecadores,

Consoladora dos aflitos.

Vós conheceis as minhas necessidades e meus sofrimentos;

Dignais-Vos volver sobre mim um olhar propício

E sede o meu conforto.

Com a Vossa aparição na gruta de Lourdes,

Quisestes que esse viesse a ser um lugar privilegiado,

De onde difundiríeis a Vossa graça,

E onde muitos infelizes encontrariam

O remédio às suas enfermidades espirituais e corporais.

Também eu venho, cheio(a) de confiança,

Implorar os Vossos maternos favores.

Ouvi, ó terna Mãe, a minha humilde oração.

Concedei-me os Vossos benefícios,

E eu me esforçarei de imitar as Vossas virtudes,

Para participar, um dia, na Vossa glória no Paraíso.

Assim seja.

2. Oração para pedir graças

Ó Virgem puríssima, Nossa Senhora de Lourdes,

que vos dignastes aparecer a Bernadette,

no lugar solitário de uma gruta,

para nos lembrar que é no sossego e recolhimento

que Deus nos fala e nós falamos com Ele,

ajudai-nos a encontrar o sossego

e a paz da alma que nos ajude a conservar-nos

sempre unidos em Deus.

Nossa Senhora da gruta,

dai-me a graça que vos peço e tanto preciso:

(pedir a graça)

Nossa Senhora de Lourdes,

rogai por nós.

Amém!

3. Ato de Consagração a Nossa Senhora de Lourdes

Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem Imaculada, que apareceste 18 vezes a Bernadette na Gruta de Lourdes para recordar aos cristãos as maravilhas e as exigências do Evangelho, ensinando a oração, a penitência, a Eucaristia e a vida dentro da Igreja.

Para poder responder melhor ao vosso chamado me consagro ao vosso Filho Jesus por intermédio de Vossas mãos.

Fazei-me dócil ao seu Espírito; e pelo fervor de minha fé, pela transparência de toda minha vida, por minha dedicação ao serviço dos enfermos, que eu trabalhe para Vós, ajudando aos mais necessitados para a reconciliação dos homens, para a unidade da Igreja e para a paz do mundo.

Com o coração aberto, Mãe minha, dirijo-te esta oração rogando que a recebas e as dê vossa aprovação.

Bendita seja a Santa e Imaculada Conceição da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus.

Oh! Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a Vós

Salve Rainha…

Nossa Senhora de Lourdes: rogai por nós

Santa Bernadette: rogai por nós.