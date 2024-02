5 receitas veganas para fazer no forno

É perfeitamente possível criar receitas veganas assadas que sejam não apenas deliciosas, mas também práticas para simplificar o cotidiano. Com uma variedade de ingredientes vegetais disponíveis, é possível preparar pratos repletos de sabor em poucos minutos. Por isso, a seguir, confira como preparar no forno 5 receitas veganas!

Empada de mandioca

Ingredientes

Massa

1 kg de mandioca descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de resíduo de soja

1 cebola descascada e picada

4 colheres de sopa de azeite

Água

Recheio

300 g de proteína de soja texturizada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de azeite

1/2 xícara de chá de cheiro-verde

Farinha de rosca para enfarinhar

Azeite para untar e pincelar

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água, retire os talos, transfira para um recipiente e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o azeite e o resíduo de soja e mexa para incorporar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a proteína de soja e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture bem. Reserve. Unte forminhas para empada com azeite, enfarinhe com farinha de rosca e disponha a massa sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Recheie com a proteína de soja e cubra com o restante da massa, pressionando as laterais para fechar. Finalize pincelando com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Torta de palmito

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de leite de soja

1/4 de xícara de chá de óleo de soja

1/2 xícara de chá de água

1 dente de alho

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Azeite para untar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola cortada em cubos

3 dentes de alho amassados

300 g de palmito

50 g de azeitona verde sem caroço

200 g de milho-verde

2 tomates cortados em cubos

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata o leite de soja, o óleo de soja, a água, o dente de alho, a farinha de trigo e o fermento em pó até ficar homogêneo. Depois, transfira metade da massa para uma forma untada com azeite e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Depois, junte o palmito, a azeitona, o milho-verde e o tomate. Mexa e cozinhe por 2 minutos. Tempere com o sal, o orégano e a pimenta-do-reino. Em seguida, coloque o recheio sobre a massa da torta na forma e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 200ºC por 45 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de espinafre cogumelos (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Lasanha de espinafre e cogumelos

Ingredientes

Lasanha

500 g de massa de lasanha sem ovos e pré-cozida

300 g de cogumelo fatiado

200 g de espinafre

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 xícaras de molho de tomate

75 g de queijo vegano ralado

Azeite, sal, noz-moscada e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho branco

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite de soja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de café de noz-moscada moída

Modo de preparo

Molho branco

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e mexa para incorporar. Junte o leite, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada e cozinhe por 5 minutos. Após, desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira grande, aqueça um pouco de azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue. Adicione os cogumelos fatiados à frigideira e refogue até dourar. Em seguida, adicione o espinafre e cozinhe até que murchem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Em uma forma de lasanha, espalhe uma camada fina de molho de tomate. Cubra com uma camada de massa para lasanha. Espalhe metade do molho branco e coloque metade da mistura de cogumelos e espinafre. Adicione com mais uma camada de massa para lasanha. Repita as camadas, terminando com uma camada de molho branco. Polvilhe queijo vegano ralado por cima e regue com um fio de azeite. Tempere com noz-moscada a gosto. Leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Tomates recheados com quinoa e espinafre

Ingredientes

6 tomates

120 g de quinoa cozida

240 g de espinafre picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

30 g de tomate seco picado

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e queijo vegano ralado a gosto

Modo de preparo

Corte uma tampa dos tomates e retire a polpa e as sementes com o auxílio de uma colher. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola picada e o alho picado e refogue até ficarem macios e dourados. Adicione o espinafre picado à frigideira e refogue até murchar. Em seguida, adicione a quinoa cozida, a polpa dos tomates, o suco de limão e os tomates secos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais alguns minutos, mexendo ocasionalmente, até que todos os ingredientes estejam bem combinados.

Montagem

Coloque os tomates vazios em uma assadeira levemente untada com azeite. Recheie os tomates com a mistura de quinoa e espinafre, pressionando levemente para compactar o recheio. Coloque as tampas dos tomates por cima dos recheios e leve ao forno preaquecido em temperatura média por cerca de 20-25 minutos. Polvilhe o queijo e leve ao forno por mais 5 minutos. Sirva em seguida.

Tofu assado com vegetais

Ingredientes

500 g de tofu firme drenado e prensado

2 cenouras cortadas em rodelas

1 abobrinha cortada em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 cebola cortada em pedaços grandes

4 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de molho de soja

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte o tofu em cubos médios e coloque-os em uma tigela. Adicione o molho de soja, o azeite, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture para que o tofu fique bem temperado. Em uma assadeira grande, espalhe os cubos de tofu temperados, as cenouras, a abobrinha, o pimentão, a cebola e o alho. Certifique-se de distribuir os vegetais e o tofu uniformemente pela assadeira. Asse no forno preaquecido em 200º C por 25-30 minutos, ou até que o tofu esteja dourado e os vegetais estejam macios, mexendo ocasionalmente para garantir que assem por igual. Sirva em seguida.