10 dicas para garantir o bem-estar do animal após a separação dos tutores 

O fim de um relacionamento pode impactar significativamente os animais de estimação, pois eles são sensíveis às mudanças no ambiente familiar e nas dinâmicas afetivas. Cães e gatos, em particular, desenvolvem fortes laços com seus tutores. Para garantir o bem-estar desses membros peludos da família, é crucial adotar cuidados especiais durante e após o processo de separação. Confira, abaixo, algumas dicas!

1. Comunicação transparente

Estabeleça uma comunicação aberta sobre os cuidados dos animais. Mantenha um diálogo claro sobre as necessidades, hábitos e preferências de cada animal, garantindo que ambos os tutores estejam cientes das peculiaridades individuais.

2. Guarda compartilhada

Considere a possibilidade de uma guarda compartilhada, em que ambos compartilhem o tempo com os animais. Isso proporciona uma continuidade nas relações e ajuda os pets a manterem vínculos com os dois tutores.

3. Rotina consistente

Mantenha uma rotina consistente para os animais. Horários regulares para alimentação, passeios e brincadeiras ajudam a oferecer estabilidade durante as mudanças na vida familiar.

4. Espaços individuais

Se possível, disponibilize espaços separados para cães e gatos nas residências de cada ex-parceiro. Isso oferece aos animais um ambiente familiar e confortável em ambos os locais.

5. Objetos de conforto

Certifique-se de que os pets tenham acesso a seus brinquedos, camas e objetos familiares em ambos os ambientes. Isso proporciona segurança emocional durante a transição.

Os pets devem ser introduzidos de maneira cuidadosa aos novos espaços (Imagem: evrymmnt | Shutterstock)

6. Visitas graduais

Introduza gradualmente os animais aos novos ambientes. Comece com visitas curtas e aumente o tempo à medida que eles se adaptam, evitando estresse e ansiedade.

7. Registros de saúde compartilhados

Mantenha os registros de saúde dos animais atualizados e compartilhados. Isso inclui informações sobre vacinas, tratamentos e histórico médico.

8. Consistência no treinamento

Mantenha uma abordagem consistente no treinamento de cães e gatos, utilizando os mesmos comandos e técnicas em ambos os ambientes para evitar confusões.

9. Monitoramento do comportamento

Esteja atento a sinais de estresse nos animais, como mudanças no apetite, comportamento ou saúde. Consulte um veterinário se necessário e considere a assistência de um especialista em comportamento animal.

10. Priorize o bem-estar

Coloque sempre o bem-estar dos animais em primeiro plano, ajustando os acordos de cuidado conforme necessário. Decisões centradas nos interesses dos pets contribuem para uma transição mais suave e justa.