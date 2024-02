6 receitas à parmegiana fáceis de fazer

A parmegiana, um clássico da cozinha italiana, conquistou o coração e o paladar de muitas pessoas ao redor do mundo. Originária da região de Emilia-Romagna, na Itália, a receita tradicional era feita com berinjelas empanadas e fritas, cobertas com molho de tomate e queijo derretido. No entanto, ao longo dos anos, esse prato ganhou diversas variações, incluindo versões com frango e carne, capazes de deixar qualquer um com água na boca.

Para você não passar vontade, selecionamos 6 variações deliciosas do prato para você preparar em casa. Confira!

Bife à parmegiana

Ingredientes

5 bifes de carne bovina

5 colheres de sopa de farinha de trigo

2 ovos batidos

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

520 g de molho de tomate

250 g de muçarela fatiada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os bifes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, passe os bifes na farinha de trigo, no ovo batido e, por último, na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, aos poucos, coloque o bife na panela e frite por 2 minutos. Transfira para um recipiente com papel-toalha e reserve.

Em um refratário, coloque metade do molho de tomate, distribua os bifes sobre ele, regue com o restante do molho e cubra com a muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 5 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva com arroz e batata frita.

Frango cremoso à parmegiana

Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

3 1/2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

200 g de requeijão cremoso

1 1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de muçarela ralada

ralada 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o frango desfiado e refogue por 3 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, acrescente o requeijão e mexa para incorporar. Reserve.

Unte um refratário com óleo, coloque metade do molho sobre ele e faça uma camada com o frango. Cubra com o queijo muçarela e repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Filé de peixe à parmegiana

Ingredientes

1 kg de filé de tilápia

2 tomates picado e sem sementes

1 cebola descasada e picada

5 colheres de sopa de farinha de trigo

2 dentes de alho descascados e picados

200 g de queijo muçarela fatiado

200 g de presunto fatiado

200 g de molho de tomate

150 ml de água

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 20 minutos. Após, passe os filés na farinha de trigo e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha o peixe sobre ela e doure. Transfira para um recipiente com papel-toalha e reserve.

Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e refogue por 5 minutos. Junte o molho de tomate, a salsinha e a água e cozinhe até levantar fervura. Depois, desligue o fogo e disponha metade do molho sobre um refratário. Coloque os filés sobre ele, cubra com o presunto e o queijo muçarela e finalize com o restante do molho. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Linguiça à parmegiana (Imagem: Whelington | Shutterstock)

Linguiça à parmegiana

Ingredientes

1 kg de linguiça sem pele

sem pele 2 tomates sem pele e sem sementes picados

2 cebolas descascadas e raladas

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de rosca

1 ovo batido para pincelar

Molho de tomate, noz-moscada, orégano, salsa e cebolinha picada a gosto

Farinha de trigo para empanar

300 g de muçarela ralada

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a linguiça e desmanche com as mãos. Adicione os tomates, a cebola, a salsa, a cebolinha, a noz-moscada e o orégano e mexa para incorporar. Acrescente o ovo e a farinha de trigo e amasse até obter uma massa. Transfira a mistura para um plástico-filme e abra com ajuda de um rolo. Depois, retire do plástico, pincele com ovo e passe na farinha de rosca. Reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha a massa sobre ela e frite até dourar. Transfira para um recipiente com papel-toalha e reserve. Em um refratário, coloque o molho, disponha a massa sobre ele, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Dica: sirva com arroz e batata frita.

Arroz à parmegiana

Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo

1 dente de alho descascado e picado

1 xícara de chá de arroz

1/2 xícara de chá de caldo de carne

3 xícaras de chá água fervente

500 g de carne moída

1 tomate picado e sem sementes

1 cebola descascada e ralada

1 pitada de açúcar

300 g de muçarela fatiada

1 colher de sobremesa de queijo parmesão ralado

Sal, salsinha e cebolinha picada a gosto

Óleo para fritar e untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte o arroz e refogue até começar a brilhar. Acrescente o caldo de carne, a água e o sal e cozinhe até o arroz ficar macio. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e refogue até dourar. Coloque a carne moída e cozinhe até ela perder a cor avermelhada. Adicione o tomate, a salsinha, a cebolinha, o sal e o açúcar e misture bem. Desligue o fogo e reserve.

Unte um refratário com óleo e faça uma camada de arroz sobre ele. Cubra com a carne moída e o queijo muçarela e repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com o queijo muçarela. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Berinjela à parmegiana

Ingredientes

2 berinjelas

1 ovo batido

Farinha de rosca e farinha de trigo para empanar

300 g de molho de tomate

400 g de queijo muçarela fatiado

Sal a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as berinjelas em fatias, no sentido do comprimento. Disponha sobre um recipiente e tempere com sal. Depois, passe as fatias na farinha de trigo, no ovo e, por último, na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha a berinjela sobre ela e frite até dourar. Transfira para um recipiente com papel-toalha e reserve. Em um refratário, coloque metade do molho de tomate, disponha as fatias de berinjela sobre ele e cubra com o restante do molho. Finalize com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até o queijo derreter. Sirva em seguida.