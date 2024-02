É surpreendente como é possível criar sobremesas deliciosas e satisfatórias no conforto de casa, mesmo para aqueles que não se consideram especialistas na cozinha. Com uma variedade infinita de receitas simples e fáceis disponíveis, preparar opções caseiras torna-se uma experiência acessível a todos. Por isso, a seguir, confira 5 receitas de sobremesas fáceis e deliciosas!

Musse de chocolate

Ingredientes

170 g de chocolate ao leite

200 g de creme de leite

3 claras de ovo

Modo de preparo

Em um recipiente, derreta o chocolate em banho-maria. Em seguida, acrescente o creme de leite e misture até obter um creme homogêneo. Reserve. Em outro recipiente, bata as claras em neve, adicione o chocolate reservado e misture. Depois, despeje a mistura em potes individuais, cubra com plástico filme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Pudim de coco

500 ml de leite

395 g de leite condensado

200 ml de leite de coco

100 g de creme de leite

2 envelopes de gelatina sem sabor incolor

1/2 xícara de chá de água

100 g de coco ralado seco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, o leite condensado, o leite de coco e o creme de leite e bata por 5 minutos. Em seguida, coloque a gelatina em um recipiente, adicione a água e misture até dissolver bem. Junte a gelatina hidratada ao conteúdo do liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea.

Por último, acrescente metade do coco ralado e bata novamente por mais 1 minuto. Transfira a mistura para uma travessa e leve à geladeira por 4 horas. Após, polvilhe com o restante do coco ralado e sirva em seguida.

Banoffe (Imagem: Mariana Silvestre | Shutterstock)

Banoffe

Ingredientes

400 g de biscoito de maisena

200 g de manteiga

400 g de doce de leite

100 g de creme de leite

4 bananas descascadas e cortadas em rodelas

e cortadas em rodelas 300 g de chantili

1/2 xícara de chá de açúcar

Raspas de chocolate para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e reserve. Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farofa. Após, despeje a manteiga derretida sobre os biscoitos e bata até obter uma mistura homogênea. Arrume a massa no fundo e nas laterais de uma assadeira com fundo removível e leve ao forno preaquecido a 180º C por 15 minutos. Reserve. Em um recipiente, misture o doce de leite e o creme de leite. Despeje a mistura sobre a massa e adicione as rodelas de banana. Por último, cubra com o chantili e polvilhe as raspas de chocolate. Leva à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Brownie

Ingredientes

5 colheres de sopa de manteiga

3 ovos

3 xícaras de chá de chocolate em pó

6 colheres de sopa de açúcar

12 colheres de sopa de farinha de trigo

Manteiga para untar

Chocolate em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e misture bem. Em seguida, acrescente a manteiga derretida, o chocolate em pó e a farinha de trigo. Misture até obter uma massa homogênea e reserve. Unte uma assadeira com manteiga e polvilhe com chocolate em pó, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Pavê de morango

Ingredientes

300 g de biscoito champanhe

500 g de morango cortado em fatias fatiados

200 g de creme de leite

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado, o leite, o amido de milho e o creme de leite. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme. Retire do fogo, adicione a essência de baunilha e misture. Deixe esfriar. Em um refratário, faça uma camada de biscoito champanhe no fundo. Cubra os biscoitos com uma camada do creme preparado. Disponha uma camada de morangos fatiados sobre o creme. Repita as camadas até terminarem os ingredientes, finalizando com uma camada de creme. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.