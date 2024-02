BBB 24: 10 curiosidades sobre a emparedada Isabelle

No último domingo (4), o sétimo paredão do BBB 24 foi formado. Após a dinâmica que pegou os participantes de surpresa, Isabelle, ao lado de Alane, Beatriz e Juninho, passou a disputar mais uma vez a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Justificando o porquê deve continuar no reality show, a cunhã ressaltou: “Eu estou aqui para viver todos os momentos que eu puder. Vivo muito com o meu coração, e me entrego nesse jogo […]”.

Para te ajudar a decidir se Isabelle deve ou não permanecer no jogo, confira 10 curiosidades sobre ela!

1. É formada em Letras

Natural de Manaus (AM), Isabelle possui formação acadêmica em Letras. Chegou até a dar aulas, mas trabalha como dançarina e influenciadora digital. Na região, ela é conhecida como ‘cunhã-poranga do Boi Garantido’, devido à sua participação no Festival de Parintins, desde 2018.

2. Parte do corpo preferida

Em entrevista ao Gshow, a sister garantiu que a parte que mais gosta do seu corpo são os olhos, pois eles são janelas para o seu eu interior. “Tenho um olhar assim meio ‘engateado’. Eu gosto de tudo, mas os meus olhos, para mim, eles revelam a minha alma, a minha essência de menina”, disse.

3. Primeira tatuagem aos 22 anos

Após ganhar um concurso, em 2014, como ‘Rainha do Folclore Garantido’, a participante decidiu fazer a sua primeira tatuagem e escreveu no punho esquerdo “Jesus”, em agradecimento à realização. “Tenho muita fé em Deus. Me apeguei muito a Deus desde criança, sozinha, ninguém me ensinou”, revelou em entrevista ao Gshow.

4. Já foi inspiração de tatuagem

Em uma publicação em suas redes sociais, Isabelle revelou que já teve o seu rosto tatuado por outras pessoas duas vezes. Na ocasião, ela agradeceu a imagem e por representar para os outros a força da mulher amazônica.

“Sem palavras. Estou muito feliz e honrada por estampar na pele de outrem a força da mulher amazônica através dos meus traços. Gratidão”, escreveu na publicação. Ambos os desenhos foram feitos pelo tatuador colombiano Evandro Valencia.

Fora do BBB 24, Isabelle já ganhou diversos prêmios como Miss (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

5. Venceu concursos como Miss em Manaus

Dentro da casa, a sister já recebeu diversos elogios dos confinados por sua beleza, que também foi premiada fora do jogo. Participando de diversos concursos na categoria, ela já foi ‘Miss Manaus’ em 2013, ‘Miss Amazonas Globo’ em 2016 e ‘Rainha do Peladão’ em 2018. Neste último, ela recebeu R$ 30 mil, que a ajudou a pagar dívidas.

6. Tem um papagaio e uma arara

Apaixonada por animais, a participante tem um papagaio e uma arara, chamados Romeu e Jackson, respectivamente. Porém, os bichos não moram com ela. A arara, por exemplo, faz parte de uma iniciativa de reabilitação do Ibama, que Isabelle visita semanalmente. Por outro lado, na casa da participante vive o cachorro vira-lata Félix, de 12 anos, por quem ela também é muito apegada.

7. Desfilou no Carnaval do Rio de Janeiro

Fazendo jus a sua fama como ‘cunhã-poranga’, em 2018, a dançarina desfilou no Carnaval do Rio de Janeiro representando a personagem indígena. Vestindo uma fantasia vermelha e preta, ela homenageou a mulher bonita, traduzido do tupi-guarani, em uma performance que exibia a força e a beleza da mulher da floresta.

8. Fala algumas expressões em Sateré-Mawé

Além das expressões em tupi-guarani utilizadas pela sister, ela também sabe falar algumas palavras em Sateré-Mawé, uma etnia indígena da Amazônia, que faz parte da cultura Tapajós-Madeira, rios situados entre os estados do Amazonas e Pará.

9. Teve 3 relacionamentos longos

Na sua vida amorosa, a sister teve 3 relacionamentos duradouros de seis, sete e dois anos. No que durou sete anos, ela chegou a ficar noiva, mas não casou e terminou a relação. Apesar disso, foi ao lado do antigo parceiro que ela realizou o sonho de conhecer a Disney.

10. Pretende utilizar o prêmio para limpar o nome

Em entrevista ao Gshow, a dançarina revelou que nunca tinha se inscrito no BBB e que precisou pegar dinheiro emprestado para participar do processo seletivo. Dado isso, ela pretende utilizar o prêmio para pagar dívidas e limpar o seu nome.