Conheça os benefícios da alimentação natural para os cachorros

A alimentação natural para cães, apesar de não ser novidade, causa estranhamento em muitas pessoas. Mesmo com os benefícios, surgem dúvidas de como os alimentos devem ser preparados, quais podem ser usados e a medida adequada. Mas uma coisa é certa: o sabor e textura costumam agradar os pets.

Essa alimentação é elaborada de forma individual e adaptada às necessidades nutricionais, estado clínico e físico de cada animal. Pode ser oferecida a todos os tipos de cães: jovens, adultos, idosos, castrados ou não.

“Essa dieta apresenta maior palatabilidade, menos conservantes, fezes mais firmes e livres de odor, proteção gastrointestinal de uma forma geral, incremento do sistema imunológico, prevenindo doenças e promovendo a saúde dos pelos e da pele”, explica o veterinário Aluizio Nunes dos Santos.

Diferenças entre ração e alimentação natural

A comida natural costuma ser mais atrativa para os animais por ter textura e sabor mais agradáveis ao paladar. Além disso, alguns cachorros podem ter alergia à proteína de origem animal, nesse caso, podem aderir a uma dieta rica em proteína vegetal.

Mas, segundo o veterinário, a grande vantagem da ração é a praticidade, pois não necessita de preparo. “A desvantagem é ser elaborada por meio de uma fórmula ‘fixa’, seguindo um organograma. As rações terapêuticas tratam somente um tipo de doença, por terem uma fórmula pronta”, explica.

Ainda de acordo com Aluizio Santos, por tratar só um tipo de doença, o uso da ração terapêutica pode agravar outros sintomas. “Ao passo que a vantagem da alimentação natural é ser ajustada com níveis variáveis de nutrientes e adaptada para cães que possuem mais de uma doença, por exemplo, alergia e cálculos urinários”, analisa.

Vantagens da alimentação natural

O veterinário explica que a composição da ração é equilibrada e elaborada matematicamente. “A maioria é composta de um percentual maior de carboidrato, denominado extrato etéreo. Algumas rações possuem como matéria-prima o milho e a soja transgênicos, vísceras e outras partes processadas que não são adequadas para o consumo humano, além de conservantes, que podem ser cancerígenos. Por se tratar de um alimento seco, contém 10% de água apenas”.

A alimentação natural, por sua vez, possui menor porcentagem de extrato etéreo e a quantidade de água presente é de 60 a 80% no total. “A grande diferença da dieta natural em relação à ração é que ela busca a adaptação do alimento para melhorar a digestão dos pets. A fisiologia mastigatória nos prova isso, já que os dentes dos pets são adaptados para rasgar o alimento e não triturar, como é o caso da ração”, ressalta Aluizio Santos.

Melhor hidratação e proteção contra obesidade

A dieta natural pode proporcionar um teor de água 7 vezes maior do que as dietas convencionais, o que ajuda a preservar o sistema renal do animal. Com isso, não há necessidade de uma grande ingestão de líquido.

“A carga glicêmica é menor, uma vez que a elaboração da dieta natural não conta com a presença de elevados índices de carboidratos encontrados nas rações convencionais, que possuem grãos como matéria-prima. Fato benéfico para controle da obesidade”, analisa o professor.

O veterinário pode ajudar a preparar o cardápio para o seu pet (Imagem: Przemek Iciak | Shutterstock)

Procure um veterinário antes de trocar a alimentação

Como regra geral, qualquer raça pode aderir à alimentação natural, mas o ideal é procurar um veterinário para verificar se o seu cachorro possui alguma restrição ou intolerância. “Um exemplo disto seriam animais que apresentam intolerância a carboidratos ou doenças pré-existentes, em que ocorra a restrição a carboidratos, como no diabetes, e proteínas, no caso da insuficiência renal”, explica Aluizio Santos.

Montagem do prato

Os alimentos mais indicados são frutas e vegetais. O profissional explica como deve ser a composição de uma refeição equilibrada: “A proporção deve ser minuciosamente calculada, admitindo-se, inclusive, suplementação natural. Elabora-se a dieta com 30% de carnes desossadas (proteína), 30% de vegetais e 35% de carboidrato (macronutrientes)”.

Segundo ele, a alimentação também pode ser suplementada com óleo vegetal de boa qualidade, como azeite de oliva, óleo de coco ou óleo de linhaça. “Pode ter como suplemento opcional sal integral e óleo de peixe. O importante é que se tenha em mente a necessidade nutricional do pet, que será atendida por meio de um cardápio elaborado por um profissional especializado em nutrição animal”, afirma.

Cuidado com o uso de temperos nas comidas

Segundo Aluizio Santos, os cachorros não necessitam de vários sabores em todas as refeições. “O paladar dos nossos amigos pets é muito mais apurado. E temperos, de uma forma geral, não são tolerados. Alguns deles, como a cebola, podem causar idiossincrasias sanguíneas, como oxidação das hemácias. Outros podem afetar diretamente o metabolismo hepático e a parte gastrointestinal, promovendo diarreias”, alerta.

Escolha apenas um tipo de alimentação

De acordo com Aluizio Santos, não é contraindicado misturar a ração com a alimentação natural, porém, não existe propósito em conciliar as duas. “A dieta natural consegue substituir perfeitamente a dieta de ração convencional, não existe sinergismo e, ainda, pode ocorrer super suplementação e excesso de nutrientes, sobrecarregando o sistema renal, hepático e gastrointestinal”, ressalta.

Quantidade adequada de comida

Na hora de decidir a quantidade certa de comida, é preciso levar em consideração o porte do cachorro, além da idade e questões específicas, como metabolismo e maturidade orgânica relativos à idade e raça. “Geralmente, calcula-se tendo como base o peso corpóreo. Um cão adulto deve receber diariamente de 3 a 10% do seu peso; o de pequeno porte deve receber de 8 a 10% do seu peso”, explica o veterinário.

Ainda segundo ele, os intervalos das refeições “diferem por haver questões a serem consideradas, como a velocidade do metabolismo. É importante que o cálculo seja realizado em cima do peso ideal do seu pet. A oferta deve ser feita duas vezes ao dia”, acrescenta.

Frutas podem ser adicionadas ao cardápio do cachorro (Imagem: demanescale | Shutterstock)

Frequência do preparo da comida

Conforme explica o especialista, as refeições não precisam ser preparadas diariamente. “É perfeitamente possível elaborar o cardápio, preparar uma grande quantidade de comida e congelar em pequenas porções, para que possam ser oferecidas de forma fracionada por até 30 dias”, acrescenta.

Frutas que podem ser oferecidas aos cachorros

As frutas são opções saudáveis tanto para os seres humanos como para os cães. No entanto, nem todas são indicadas para eles. “Frutas como banana, kiwi e morango podem ser oferecidas, maçã e laranja embora cítricas, também, contanto que as sementes sejam removidas, assim como melancia, pera, pêssego e caqui. Porém, devem ser evitadas as frutas cítricas e as ditas laxantes, como abacate e mamão. A semente da uva é tóxica ao organismo de nossos pets”, esclarece Aluizio Santos.

Alimentos proibidos para os cães

Alguns alimentos não são tolerados pelos cachorros, por questões metabólicas e fisiológicas. “Como a cebola, que leva a oxidação das hemácias e causa o rompimento delas. Massas em geral podem acarretar distensão abdominal e dor, por causa da presença de fermento, levando o pet a desenvolver um quadro de cólica e a produção de gases”, conta o veterinário.

A substância metilxantina, presente no chocolate, “pode levar a casos de intoxicações graves e, se não for identificada e tratada em tempo, pode levar a óbito. Doces estão contraindicados, pois podem causar obesidade e problemas dentários, além de diabetes”, acrescenta.

Também é proibido o uso de produtos derivados do leite, pois podem acarretar sérios problemas gastrointestinais. “Produtos como queijo minas e cottage podem ser oferecidos, pois estes não possuem lactose e, sim, caseína, que é uma proteína encontrada no soro do leite”, esclarece Aluizio Santos. Inclusive, toda proteína de origem animal deve ser oferecida após o cozimento, para evitar contaminação por microrganismos.