5 receitas de crepioca para o lanche da tarde

A crepioca é uma opção prática e saborosa para o lanche da tarde. Muito consumida por quem deseja uma alimentação mais rápida, ela pode ser feita na versão doce e salgada, e combina com os mais variados recheios. Além disso, é a alternativa ideal para saciar a fome.

Por isso, confira, a seguir, 5 receitas de crepioca irresistíveis para você fazer em casa!

Crepioca recheada com banana e chocolate

Ingredientes

1 ovo

2 colheres de sopa de goma de tapioca

de goma de tapioca 1 banana descascada e cortada em rodelas

Chocolate meio amargo a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e a tapioca e, com a ajuda de um garfo, bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e despeje a mistura sobre ela. Cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro lado. Desligue o fogo, transfira para um prato e reserve. Em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo. Depois, recheie a crepioca com o chocolate e as rodelas de banana. Dobre ao meio e sirva em seguida.

Crepioca com espinafre

Ingredientes

1 ovo

1 colher de sopa de tomate picado

2 colheres de sopa de goma de tapioca

2 colheres de sopa de queijo cottage

1 colher de chá de orégano

1/2 colher de chá de sal

1 colher de sopa de cebola descascada e picada

1 xícara de chá de espinafre

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo, o tomate, a goma de tapioca, o queijo cottage, o orégano e o sal e misture bem. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o espinafre e refogue por 5 minutos. Acrescente a massa da crepioca e distribua sobre a frigideira. Doure dos dois lados, retire do fogo e sirva em seguida.

Crepioca recheada com queijo e tomate

Ingredientes

1 ovo

2 colheres de sopa de goma de tapioca

2 fatias de queijo minas

1 tomate cortado em rodelas e sem sementes

cortado em rodelas e sem sementes Sal e orégano a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo, a goma de tapioca e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa de crepioca sobre ela, cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro lado. Recheie com o queijo e o tomate. Tampe a panela e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo, dobre a crepioca ao meio e sirva em seguida.

Crepioca simples (Imagem: RoYam | Shutterstock)

Crepioca simples

Ingredientes

4 colheres de sopa de goma de tapioca

1 ovo

Queijo parmesão ralado a gosto

parmesão ralado a gosto 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a goma da tapioca, o ovo e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente o queijo parmesão e mexa para incorporar. Em seguida, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e despeje a massa sobre ela. Cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro. Desligue o fogo, dobre a crepioca ao meio e sirva em seguida.

Crepioca de beterraba com frutas

Ingredientes

1 ovo

2 colheres de sopa de goma de tapioca

2 colheres de sopa de beterraba crua ralada

Polpa de 1 manga cortada em cubos

cortada em cubos 1 xícara de chá de morango picado

Sal e chocolate meio amargo cortado em pedaços a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo, a goma de tapioca, o sal e a beterraba e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa de crepioca sobre ela, cozinhe até dourar e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e reserve. Em banho-maria, derreta o chocolate. Depois, recheie a crepioca com o chocolate e as frutas. Sirva em seguida.