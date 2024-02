Manter uma alimentação saudável e equilibrada é essencial para o bem-estar do corpo e da mente. Pensando nisso, preparamos 5 receitas caseiras de quibe de forno low carb que vão te ajudar a desfrutar de refeições deliciosas sem comprometer sua dieta. Ideais para quem busca reduzir o consumo de carboidratos, cada uma dessas receitas traz ingredientes nutritivos e cheios de sabor. Confira!

Quibe com ricota

Ingredientes

500 g de carne moída magra

magra 250 g de creme de ricota

2 dentes de alho amassados

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Misture a carne moída, o alho, o coentro e a quinoa cozida em um recipiente. Após, tempere com sal e pimenta-do-reino, adicione o azeite e misture. Coloque metade da massa em uma assadeira untada com azeite, distribua o creme de ricota e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Quibe com couve-flor

Ingredientes

500 g de carne moída magra

1 xícara de chá de trigo para quibe

2 xícaras de chá de couve-flor ralada

ralada 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1/4 de xícara de chá de hortelã picada

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Misture a carne moída, o trigo para quibe, a couve-flor, a cebola, o alho e a hortelã em uma tigela. Tempere com sal e pimenta-do-reino, adicione o azeite e misture. Pressione a mistura em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 cebola picada

700 g de patinho moído

Sal, hortelã picada, azeite de oliva, pimenta-síria e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a quinoa com a carne até ficar homogêneo. Em seguida, adicione a cebola e a hortelã e misture. Tempere com o sal, as pimentas e o azeite e misture. Em um refratário, distribua a massa do quibe. Sobre a massa, faça cortes com uma faca formando quadrados ou retângulos e asse em forno preaquecido a 180 °C por 20 a 30 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de abóbora

Ingredientes

500 g de carne moída magra

1 xícara de chá de quinoa cozida

2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1/4 de xícara de chá de cebolinha picada

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Transfira para um recipiente e misture com a carne moída, a abóbora amassada, a quinoa e a cebolinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de berinjela

Ingredientes

500 g de carne moída magra

1 xícara de chá de trigo para quibe

2 xícaras de chá de berinjela ralada e escorrida

ralada e escorrida 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e salteie a berinjela até ficar macia. Em um recipiente, misture a berinjela com a carne moída, a cebola, o alho, a salsinha e o trigo para quibe. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque a massa em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.