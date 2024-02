7 vitaminas com frutas para ajudar a emagrecer

As vitaminas são excelentes bebidas para aumentar o consumo de frutas no dia a dia. Ricas em nutrientes importantes para o bom funcionamento do corpo, também ajudam no processo de emagrecimento, pois contêm poucas calorias e contribuem para a saciedade. A seguir, confira como preparar receitas nutritivas, leves e saborosas!

Vitamina de abacaxi

Ingredientes

1 xícara de chá de abacaxi descascado e picado

descascado e picado 2 xícaras de chá de leite de amêndoas

1 colher de chá de essência de baunilha

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão

Ingredientes

200 ml de leite de amêndoas

1 mamão papaia sem sementes

papaia sem sementes 1 colher de sopa de sementes de chia

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de melão e limão

Ingredientes

1/2 melão picado e sem sementes

250 ml de leite desnatado

Suco de 2 limões

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de maçã com canela (Imagem: blx | Shutterstock)

Vitamina de maçã com canela

Ingredientes

1 maçã cortada em pedaços

1 colher de sopa de aveia

1 colher de sopa de mel

200 ml de leite desnatado

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de morango com banana

Ingredientes

1/2 xícara de chá de morangos congelados

congelados 1 banana congelada

1/2 colher de sopa de sementes de chia

3/4 de xícara de chá de leite de amêndoas

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de manga com abacate

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de manga cortada em cubos

1/4 de xícara de chá de abacate amassado,

160 g de iogurte desnatado

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Vitamina de laranja e limão

Ingredientes

Suco de 2 limões

1 xícara de chá de suco de laranja natural

200 ml de leite desnatado

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.