4 benefícios da tecnologia para o aprendizado

Com a volta às aulas, a aplicação da tecnologia no ambiente educacional ganha destaque como uma ferramenta para o aprendizado dos alunos. Em um mundo cada vez mais conectado, a internet e suas diversas plataformas se mostram aliadas indispensáveis no processo educacional.

“Vivemos em uma era onde a informação está ao alcance de um clique. A internet proporciona grande número de recursos educacionais que podem complementar e enriquecer o ensino tradicional”, afirma Michel Arthaud, professor de Química e diretor da Plataforma Professor Ferretto (canal online focado na preparação para o Enem e vestibulares) e influenciador no canal do Youtube Café com Química.

A seguir, o especialista indica 4 benefícios da tecnologia para os estudos. Confira:

1. Personalização do ensino

A tecnologia possibilita a personalização do ensino, permitindo que os alunos aprendam no próprio ritmo e de acordo com suas necessidades individuais. Por meio de softwares de acompanhamento de desempenho, os professores podem identificar áreas de dificuldade e oferecer suporte personalizado, promovendo assim um aprendizado mais eficaz e inclusivo.

2. Aprendizado interativo

Com a rápida evolução tecnológica, novas ferramentas e recursos estão constantemente sendo desenvolvidos para enriquecer o ambiente educacional. O uso de realidade virtual e aumentada, por exemplo, oferece experiências imersivas que podem transformar a maneira como os alunos interagem e absorvem o conhecimento. “É fundamental que os educadores saibam integrar as ferramentas tecnológicas de forma equilibrada, mantendo sempre o foco na qualidade do ensino e no desenvolvimento dos alunos”, destaca Arthaud.

Acesso à tecnologia torna o conteúdo mais acessivo durante as aulas (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock)

3. Mais inclusão e acessibilidade

A tecnologia também desempenha um papel crucial na inclusão e acessibilidade na educação. Ferramentas de tradução automática e legenda e leitura em voz alta podem tornar o conteúdo mais acessível para alunos com necessidades especiais, garantindo que todos tenham oportunidades iguais de aprendizado.

“Ao adotar uma abordagem inclusiva e voltada para a diversidade, a tecnologia se torna uma poderosa aliada na criação de um ambiente educacional que atenda às necessidades únicas de cada aluno, independentemente de suas capacidades ou limitações”, resume o profissional.

4. Amplitude de oportunidades

Fica evidente que a tecnologia tem o potencial de revolucionar a forma como aprendemos e ensinamos. Ao aproveitar as oportunidades oferecidas pela era digital, podemos preparar os estudantes para enfrentar desafios e construir um futuro promissor. “Os próximos anos da educação estão ligados à nossa capacidade de integrar a tecnologia ao processo de aprendizado, garantindo que cada aluno possa desenvolver todo o seu potencial”, finaliza o docente.

Por Beatriz Bradley Moreira