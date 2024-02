7 saladas funcionais para emagrecer

As saladas, repletas de sabores e texturas, são comumente preparadas com variados vegetais. Ricas em vitaminas e nutrientes essenciais para o corpo, elas auxiliam na prevenção de doenças e ajudam no processo de emagrecimento, pois proporcionam saciedade e fornecem fibras que colaboram para o bom funcionamento do organismo. A seguir, confira 7 receitas de saladas diferentes e deliciosas para você incrementar a sua dieta!

Salada de rúcula com framboesa

Ingredientes

100 g de rúcula

100 g de alface roxa

200 g de queijo feta picado

1 abacate descascado e cortado em cubos

100 g de framboesa

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave as folhas de rúcula e de alface e disponha em um recipiente. Adicione o queijo, regue com azeite e misture. Acrescente as framboesas e o abacate e misture para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Salada de quinoa com cenoura e gergelim

Ingredientes

Salada

2 xícaras de chá de repolho roxo fatiado

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

2/3 de xícara de chá de cebolinha fatiada

2 colheres de sopa de gergelim

Molho

1 colher de sopa de vinagre

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o vinagre, o azeite e o mel e misture até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em outro recipiente, disponha todos os ingredientes da salada e misture bem. Adicione o molho e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Salada de pepino com manga

Ingredientes

1 manga descascada e cortada em cubos

1 abacate descascado e cortado em cubos

descascado e cortado em cubos 2 pepinos cortados em cubos

2 tomates cortados em cubos e sem sementes

2 colheres de sopa de vinagre de maçã

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a manga, o abacate, os pepinos e os tomates e misture bem. Tempere com sal, salsinha e vinagre e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 1 hora e sirva em seguida.

Salada de repolho com gergelim

Ingredientes

1 repolho

3 dentes de alho descascados e amassados

1 pedaço de gengibre descascado e ralado

2 colheres de sopa de gergelim

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave as folhas de repolho e, com a ajuda de uma faca, corte em pedaços e coloque em um recipiente. Reserve. Em uma frigideira, coloque o gergelim e leve ao fogo médio para torrar. Desligue o fogo, despeje os grãos sobre as folhas de repolho e reserve. Na mesma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o gengibre e doure. Desligue o fogo, junte a mistura ao repolho, tempere com sal e sirva em seguida.

Salada de batata-doce com espinafre (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)

Salada de batata-doce com espinafre

Ingredientes

1 batata-doce descascada e cortada em cubos

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

2 xícaras de chá de grão-de-bico

Suco de 1 limão

1 abacate descascado e cortado em cubos

1 colher de sopa de gergelim

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as batatas, regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Com cuidado, retire o papel-alumínio na metade do tempo para terminar de assar. Desligue o forno e reserve.

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e lave em água corrente. Transfira os grãos para uma assadeira, regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Desligue o forno e reserve. Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre, a batata-doce, o grão-de-bico, o abacate e o gergelim e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada de melão com frango

Ingredientes

Salada

1 alface fatiado

2 xícaras de chá de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 2 xícaras de chá de melão descascado e cortado em cubos

Suco de 2 limões

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

250 ml de iogurte natural

1 colher de sopa de mel

3 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de manjericão picado

1/2 colher de sopa de sal

Modo de preparo

Salada

Em um recipiente, coloque os pedaços de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os pedaços de frango e refogue até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, disponha as folhas de alface, o frango e os cubos de melão. Regue com o suco de limão, misture bem e reserve.

Molho

Em um recipiente, coloque o iogurte, o mel, o suco de limão e o manjericão e mexa bem. Tempere com sal e despeje o molho sobre a salada. Sirva em seguida.

Salada de pepino com tomate e nozes

Ingredientes

3 tomates cortados em cubos e sem sementes

1 pepino cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 cebola descascada e picada

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

2 colheres de sopa de vinagre branco

3 colheres de sopa de azeite

200 g de queijo feta cortado em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os tomates, o pepino, a cebola e as nozes e misture bem. Adicione o queijo feta e tempere com vinagre, azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.