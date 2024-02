O peixe é uma excelente alternativa para aqueles que optam por evitar carne vermelha na dieta, proporcionando uma fonte rica de nutrientes essenciais, tais como proteínas de alta qualidade, ômega 3 e uma variedade de vitaminas e minerais fundamentais para a saúde. Além disso, a versatilidade do peixe permite a criação de uma ampla gama de receitas, atendendo aos mais diversos paladares e preferências culinárias.

Por isso, a seguir, confira 5 receitas com peixe para quem não come carne vermelha!

Ceviche de salmão com manga e abacate

Ingredientes

Ceviche

2 lombos de salmão cortado em cubos

1/2 manga cortadas em fatias

Polpa de 1 abacate cortada em fatias

1/2 pimenta-malagueta sem sementes e picada

Gergelim branco e folhas de coentro a gosto

Molho

50 ml suco de limão

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de leite de coco

2 colheres de café de açúcar

1 colher de chá gengibre ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho e reserve. Em um recipiente, misture o salmão com a pimenta-malagueta e cubra com o molho. Tampe o recipiente e leve à geladeira por 30 minutos. Após, acrescente as folhas de coentro e o gergelim. Sirva o ceviche com a manga e o abacate.

Peixe assado com legumes

Ingredientes

2 cebolas cortadas em rodelas

6 filés de merluza

2 colheres de sopa de margarina

6 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 xícara de chá de salsão picado

2 xícaras de chá de cenoura cozida e cortada em rodelas

4 xícaras de chá de batata cozida e cortadas em cubos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Unte com azeite o fundo de um refratário e espalhe sobre ele a cebola, disponha os filés e cubra com a metade da margarina. Tempere com pimenta-do-reino e sal, cubra com os tomates e leve ao forno médio preaquecido por 15 minutos. Retire do forno e acrescente o salsão, a cenoura e a batata. Espalhe o restante da margarina, volte o peixe para forno e asse por mais 20 minutos. Sirva em seguida.

Estrogonofe de salmão

Ingredientes

200 g de salmão cortado em cubos

1 xícara de chá de iogurte natural desnatado

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho. Acrescente o salmão e refogue por 4 minutos. Tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 1 minuto. Adicione o iogurte e o molho de tomate. Misture e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e sirva a seguir.

Nuggets de peixe (Imagem: Ileish Anna | Shutterstock)

Nuggets de peixe

Ingrediente

500 g de filé de peixe cortado em cubos

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 ovo batido

Farinha de trigo e farinha de rosca para empanar

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e lemon pepper a gosto

Modo de preparo

No processador, coloque o peixe e bata até ficar em pequenos pedaços. Adicione a cebola e o alho e bata até ficar homogêneo. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e o lemon pepper e bata para misturar. Com o auxílio de uma colher, pegue um pouco de massa e modele em formato de bolinhas achatadas. Em seguida, empane na farinha de trigo, no ovo batido e na farinha de rosca. Coloque os nuggets em uma forma untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Dica: sirva os nuggets com o molho da sua preferência.

Peixe assado com pimentão

Ingredientes

4 filés de tilápia

1/2 pimentão verde

1/2 pimentão vermelho

1/2 pimentão amarelo

1 cebola

8 tomates-cerejas

Suco de 1 limão

3 dentes de alho amassados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão e reserve. Corte os pimentões em tiras e a cebola em rodelas. Em uma forma forrada com papel-manteiga, disponha os pimentões, a cebola e os tomates-cerejas. Em seguida, acrescente os filés de tilápia por cima dos vegetais. Regue com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos, virando os filés na metade do tempo. Sirva em seguida.