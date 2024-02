8 dicas para cuidar da pele após o Carnaval

O período do Carnaval, repleto de festas e celebrações, muitas vezes deixa a nossa pele sobrecarregada e necessitando de cuidados especiais. A exposição prolongada ao sol, o uso excessivo de maquiagem e as noites animadas podem impactar negativamente a saúde da pele.

Por isso, a médica Dra. Monica Batista, do consultório Medicina Inttegrada, compartilha 8 dicas valiosas para revitalizar a pele após o Carnaval. Confira!

1. Faça limpeza de pele

Após dias de maquiagem e exposição à poluição, é crucial limpar gentilmente a pele para remover resíduos. Use e abuse dos esfoliantes, sabonetes e tônicos faciais. Também cuide da pele do corpo, com sabonetes e esfoliantes que removem as células mortas.

2. Reponha a hidratação

O Carnaval muitas vezes envolve longas horas ao sol e possivelmente desidratação. Por isso, utilize um bom hidratante. Opte por fórmulas ricas em ingredientes como ácido hialurônico. Outra dica é usar produtos com vitamina C, aloe vera e mel. No corpo, use e abuse dos cremes hidratantes, não esquecendo das mãos e dos pés.

3. Utilize máscara facial

Máscaras faciais podem proporcionar um impulso de hidratação e nutrientes à pele. Escolha opções com ingredientes como aloe vera, vitamina C ou ácido glicólico, dependendo das necessidades específicas da sua pele.

4. Deixe a pele respirar

Permita que sua pele respire, evitando o uso excessivo de maquiagem por alguns dias após o Carnaval. Isso ajuda na recuperação e reduz a chance de obstrução dos poros.

Utilizar o protetor solar diariamente após a folia é fundamental (Imagem: verona studio | Shutterstock)

5. Invista em protetor solar

A exposição excessiva ao sol durante o Carnaval pode causar danos à pele. Continue usando protetor solar diariamente, mesmo após o evento, para prevenir danos causados pelos raios UV.

6. Alimente-se corretamente

Mantenha uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras e água para ajudar na recuperação da pele de dentro para fora. Isso auxilia na regeneração celular e na manutenção da hidratação.

7. Mantenha a rotina de skincare

Apesar dos dias fora da rotina, é hora de voltar a ter os cuidados básicos com a pele e sua rotina de skincare. Não esqueça de sempre lavar a pele com sabonete específico, tonificar e hidratá-la, no mínimo, duas vezes ao dia, além de ter cuidado redobrado com o uso do protetor solar.

8. Consulte um dermatologista

Se sua pele apresentar sinais de irritação, alergias ou outros problemas, consulte um dermatologista. Um profissional pode fornecer orientações personalizadas com base nas necessidades específicas da pele, que é um importante órgão do nosso corpo.

Por Amanda Ivanov