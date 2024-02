4 dicas para preservar as mochilas escolares por mais tempo

A mochila é um item essencial para crianças em idade escolar, desempenhando um papel fundamental no transporte de materiais educacionais, livros e outros pertences necessários para a escola. Além de ser prática, ela também contribui para a organização e autonomia dos pequenos, facilitando o carregamento dos itens diários.

No entanto, é crucial destacar que com os cuidados adequados é possível prolongar a vida útil das mochilas. Dessa forma, Marinês Cassiano, especialista têxtil da rede de lavanderia 5àsec, lista algumas dicas que farão as mochilas infantis durarem por mais tempo. Confira a seguir!

1. Cuidados importantes com a mochila

Para estender a vida útil das mochilas escolares das crianças, o ideal é evitar o excesso de peso e o transporte de alimentos que podem causar manchas e atritos no tecido. Além disso, é importante ensinar os pequenos a pendurarem as mochilas e evitar deixar no chão, já que tais fatores podem contribuir com a durabilidade do produto.

Para garantir a durabilidade das mochilas, faça a higienização a cada três meses ou conforme necessário (Imagem: G.Tbov | Shutterstock)

2. Frequência de higienização

Para manter a durabilidade das mochilas é necessário fazer a higienização a cada três meses ou mensalmente, de acordo com a necessidade ou nível de sujidade do item.

3. Armazenamento da mochila

Para armazenar corretamente, Marinês explica que as mochilas devem ser guardadas em um local próprio, seco e arejado, como cabides ou dentro do guarda-roupa em um saco TNT. Dessa forma, ela fica protegida de poeira e manchas, se mantendo limpa por mais tempo. Além disso, para conservar a forma da peça, o indicado é que ela seja guardada com um travesseiro, almofadas ou enchê-ls de papel ou plástico bolha, impedindo deformações.

4. Atenção com o tipo da mochila

Existem vários tipos de tecidos presentes em mochilas, como poliéster, lona, nylon, poliamida ou, até mesmo, couro. Cada material requer um cuidado diferente. De acordo com Marinês, é necessário avaliar para qual atividade cada mochila será utilizada. Dessa forma, é indicado sempre seguir as instruções de limpeza contidas na etiqueta para que a preservação do item seja prolongada.

Porém, se a peça tiver acessórios ou materiais sensíveis, como glitter, zíper, silk, correntes etc., que podem ser danificados em uma limpeza doméstica, o ideal é que seja lavado em uma lavanderia especializada.

Por Caroline Souza