Uma alimentação nutritiva e variada desempenha um papel crucial na promoção de energia para o cotidiano. Nesse sentido, preparar refeições em casa oferece uma oportunidade única de escolher ingredientes frescos e saudáveis, personalizando as receitas. Consumir alimentos como vegetais, grãos integrais e proteínas magras, não apenas contribui para a saúde geral, mas também proporciona vigor e vitalidade para enfrentar as tarefas diárias.

Por isso, a seguir, confira 5 receitas nutritivas para aumentar a energia!

Quiche integral de alho-poró

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de arroz integral

1/2 xícara de chá de linhaça dourada

1 ovo

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de água gelada

Recheio

1 alho-poró cortado em fatias finas

1 cebola picada

1/2 xícara de chá de tofu amassado

4 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a linhaça, o ovo, o azeite e a água e misture até obter uma massa homogênea. Faça uma bola com a massa, embrulhe em plástico filme e leve à geladeira por 20 minutos. Após esse período, abra a massa sobre uma superfície lisa com o auxílio de um rolo. Em seguida, forre o fundo e as laterais de uma forma com a massa. Com um garfo, faça furinhos no fundo da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque os ovos e o tofu. Com o auxílio de um garfo, mexa bem e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho-poró por aproximadamente 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, transfira os vegetais para o recipiente com os ovos e o tofu e misture bem. Coloque todo o recheio na massa pré-assada e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos.

Pão de abobrinha fit

Ingredientes

1 abobrinha

150 ml de leite de desnatado morno

1 ovo batido

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, rale a abobrinha e salpique com sal. Coloque o vegetal em uma peneira por 30 minutos para drenar a água. Após esse período, em um recipiente, misture o leite de soja, o ovo batido, um pouco de sal, a farinha de trigo, o fermento em pó, o azeite e a abobrinha até ficar homogêneo. Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, disponha a massa, cubra com um pano e aguarde dobrar de tamanho. Leve o pão ao forno médio preaquecido por 45 minutos. Sirva em seguida.

Torta de brócolis com manjericão

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 colher de chá de sal

4 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de leite desnatado

Recheio

1 xícara de chá de leite desnatado

2 ovos batidos

1/2 cebola picada

2 xícaras de chá de floretes de brócolis picados

1/2 xícara de chá de manjericão picado

1 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 pitada de noz-moscada

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de linhaça e de trigo, o sal, o azeite, o fermento e o leite até obter uma massa homogênea. Em uma assadeira redonda forrada com papel-manteiga, disponha metade da massa e reserve.

Recheio

Em um recipiente, misture o leite, os ovos batidos, a cebola, o brócolis, o manjericão, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até ficar homogêneo. Transfira o recheio para a assadeira e cubra com o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 50 minutos. Sirva em seguida.

Salada de espinafre (Imagem: Sea Wave | Shutterstock)

Salada de espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1/2 pepino cortado em rodelas

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado em quatro partes

1/2 cebola-roxa fatiada

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju sem sal

Sementes de 1 romã

1 colher de sopa de gergelim branco

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre, o pepino, o tomate-cereja, a cebola-roxa e as sementes de romã. Tempere a salada com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Em seguida, acrescente o gergelim e as castanhas-de-caju e misture delicadamente. Sirva em seguida.

Guisado de carne com vegetais

Ingredientes

1 kg de patinho cortado em cubos

2 batatas cortadas em pedaços

2 cenouras cortadas em rodelas

1/2 xícara de chá de molho de tomate caseiro

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de salsinha picada

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Em seguida, acrescente a carne e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Acrescente o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Cubra a carne com água e tampe a panela. Cozinhe por 15 minutos após o início da pressão. Depois, desligue o fogo, aguarde a pressão sair, retire a tampa, adicione as batatas, as cenouras, a salsinha e acerte o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo novamente por mais 15 minutos. Sirva em seguida.