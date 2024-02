Veja como decorar o lavabo de maneira criativa

Praticidade e privacidade resumem a essência de um lavabo. Anexado à área social e de convivência dos projetos residenciais, facilita o acesso no dia a dia, como também dos convidados. Sem contar que preserva a vida da morada, uma vez que não é preciso levá-los ao banheiro utilizado pelos moradores.

“Esse é um cuidado muito valioso, pois assim resguardamos a vida íntima, com os pertences e produtos muitas vezes dispostos na bancada, bem como preserva a limpeza”, afirma a Giselle Macedo, arquiteta e sócia da designer de interiores Patricia Covolo, no escritório Macedo e Covolo.

Privacidade dos moradores

Junto com o intuito de dispor de um espaço pensado para servir o convidado, prever um lavabo é sinônimo de manter organizado e resguardado outros cômodos da ala íntima das casas, como home theater e dormitórios.

“Quando promovemos festas e reuniões em nossas residências, consideramos que logo depois haverá a necessidade de organizar onde o pessoal esteve presente, mas ninguém quer imaginar a presença maciça de pessoas em espaços devotados ao nosso descanso”, completa Patricia Covolo.

Diferença entre lavabo e banheiro

Lavabo

Lavabo abre espaço para expor um décor mais arrojado (Imagem: Eduardo Pozella)

Em linhas gerais, o ambiente é pautado pelo tamanho reduzido e itens limitados. “Quando construído para essa finalidade, o lavabo não conta com chuveiro. Basicamente, consideramos a instalação da bacia sanitária, cuba/bancada e o espelho”, detalha Giselle.

Por isso, vale considerar cantinhos classificados como ‘apertados’, como um vão de escada ou um recuo/recorte de ambientes – desde que ofereçam metragem mínima e confortável para que o usuário aproveite de maneira cômoda.

Pela conexão com as áreas sociais, o lavabo abre frente para expor um décor mais arrojado, que pode ser expresso por cores mais fortes, uma bancada diferente ou objetos mais impactantes. “A proposta é sempre impressionar. Por se tratar de um ambiente onde as pessoas ficam por menos tempo, um estilo marcante não se torna tão cansativo”, orienta Patricia.

Banheiro

Decoração do banheiro deve prezar por conforto e comodidade (Imagem: Eduardo Pozella)

Ao contrário do lavabo, o projeto do ambiente prevê uma estrutura completa, incluindo a bacia, bancada com armários e o box do chuveiro. Respeitando a distribuição e as dimensões presentes no projeto como um todo, o profissional de arquitetura de interiores busca prever o conforto e a comodidade para que o morador disponha seus itens de higiene e autocuidado, bem como sinta o ambiente como totalmente propício ao bem-estar e relaxamento.

Quando o projeto não dispõe de um lavabo

Principalmente em imóveis pequenos – em média, com 50m² –, é possível que o proprietário não disponha de área útil para a construção de um lavabo. Por isso, o décor contemporâneo considera a proposta do banheiro social, que mescla um toque de elegância, como a instalação de metais refinados, mas com o objetivo de também atender as necessidades dos moradores.

Como planejar um lavabo?

Com a liberdade de evocar diferentes estilos – que podem ou não compor com o décor do restante da casa –, o lavabo pode se tornar o destaque de uma residência. Para a dupla Patrícia e Giselle, o importante é inovar e não esquecer desse espaço que tem o poder de marcar a memória e servir como um verdadeiro cartão postal para os convidados.

Para definir o conceito do lavabo, o profissional de arquitetura deve focar nas escolhas dos revestimentos e acabamentos, bem como pensar em respostas para questões específicas do layout ou prover a ventilação forçada para ambientes sem janelas. “Só então, podemos partir para as questões estéticas do conjunto”, estabelece Giselle.

Com a finalidade de sobressair as predileções dos moradores e a impressão de que desejam passar aos convidados, as profissionais enfatizam a relevância de conhecer as preferências dos moradores, como também aquilo que eles não gostam.

“Ainda que a ideia seja conceber algo diferente, precisamos respeitar o equilíbrio para não errar na mão. Tanto para não ser muito destoante dos proprietários, como para que o lavabo não se torne um ambiente pesado de se estar, mesmo que por pouco tempo”, esclarece Patrícia.

Soluções para lavabo sem janela

A maioria dos lavabos, principalmente de apartamentos, não conta com uma ventilação natural realizada por meio de uma janela. Assim, Giselle e Patricia frisam que não é possível considerar a existência de um ambiente sem a instalação de um exaustor para a renovação do ar.

“Para tanto, o projeto deve prever a contratação de uma empresa especializada para a instalação de um sistema eficaz para eliminar os maus odores”, esclarece Giselle. Ela ainda salienta que os sprays e aromatizadores entram como artifícios que auxiliam e trazem um toque agradável, mas nunca serão considerados como substitutos.

Outros elementos para a decoração do lavabo

Por não ser um ambiente úmido, uma vez que não há chuveiro para a formação de vapores d’água, o papel de parede é bem-vindo como revestimento, desde que o lavabo contemple a presença de uma janela ou a ventilação forçada. “Fora dessas condições, desaconselhamos o papel, pois podem descolar ou se deteriorar em função da falta de renovação de ar”, orientam as profissionais.

Com relação às bancadas, caso o ambiente seja desprovido de ventilação, materiais como o Nanoglass são mais indicados por possuir baixa porosidade. “Além disso, as pedras industrializadas, produzidas com cristais de alta pureza, além de serem fáceis de limpar, têm alta resistência contra riscos e manchas”, finalizam.

Por Glaucia Ferreira