7 dicas para inserir o estilo moderno na decoração da sua casa

Inspirada no movimento Modernista, a decoração moderna surgiu durante o século XX e, mesmo após tantos anos, continua influente na composição de áreas externas e internas. Prezando pela funcionalidade e simplicidade, o estilo destaca-se por fugir do óbvio, pois projeta espaços inteligentes que unem estética e inovação.

Para isso, ele utiliza recursos que, segundo a arquiteta Sabrina Gnipper, precisam de atenção para não fugir do gênero. “Esses elementos devem ser combinados de forma racional e funcional, pensando em ergonomia e no conceito de que ‘menos é mais'”, recomenda a profissional.

Pensando nisso, selecionamos 7 dicas para você não errar na hora de inserir a decoração moderna na sua casa. Confira!

1. Invista em móveis retos e geométricos

Na decoração moderna, os móveis e acessórios tendem a ter formas geométricas claras e definidas, com linhas retas e simples. “Pois o estilo moderno é bruto e seco em suas formas. Porém, extremamente confortável e eficaz em seu uso. Portanto, ouse nos modelos retos e geométricos na hora de buscar uma identidade moderna no seu mobiliário”, recomenda a arquiteta Ana Bortone.

2. Utilize aço, vidro e concreto

O moderno é um estilo precursor do contemporâneo, sendo assim, a sua composição deve utilizar materiais modernos, como aço, vidro e concreto, pois eles se destacam no ambiente, tornando a decoração visualmente mais interessante.

“Faça uso em massa desses elementos que são extremamente versáteis e podem estar presentes desde os elementos construtivos até os mais variados elementos decorativos, como mesas em concreto, cadeiras em aço, lustres em vidro e muitas outras aplicações”, sugere Ana Bortone.

3. Cuide da iluminação

Apesar dos móveis desse estilo se destacarem naturalmente, eles também precisam de uma boa iluminação para valorizarem ainda mais a decoração. Nesse sentido, é sábio investir em iluminação embutida, luminárias e um estudo luminotécnico para criar uma atmosfera específica.

“Uma iluminação industrial e com luminárias de design minimalista cai bem neste contexto, porque geralmente combina com os materiais marcantes deste estilo, que são o concreto e o aço”, indica Sabrina Gnipper.

As cores neutras ganham destaque na decoração moderna (Imagem: PHOTOCREO Michal Bednarek | Shutterstock)

4. Aposte nas cores neutras

A neutralidade e sobriedade são características marcantes do estilo moderno, que prioriza tons como branco, preto, cinza e bege. Mas também é possível empregar cores marcantes, como azul, vermelho e amarelo como um contraponto a base.

“Porque uma base neutra com apenas alguns toques de cor representa uma estética sem exageros, e essa composição confere amplitude e luminosidade aos espaços, que são características modernistas”, completa Sabrina Gnipper.

5. Recorra aos objetos minimalistas

A simplicidade e a elegância são prioridade nesse estilo, portanto, os espaços compostos por ele devem conter poucos elementos decorativos, a fim de manter a proposta desconstruída. Para isso, é importante investir em objetos minimalistas, pois eles ocupam pouco espaço e não carregam o ambiente. Mas, ainda assim, é importante estar atento aos exageros.

6. Construa um jardim vertical

O jardim vertical contribui para a estética do ambiente, trazendo a natureza para dentro de casa. Além disso, na decoração moderna em específico, valoriza os móveis que compõem o espaço. “Esse estilo também foca na função e integração entre os ambientes com plantas livres e vãos generosos, valorizando materiais como o concreto e o aço”, diz Ana Bortone.

7. Empregue quadros nos ambientes

Com raízes no movimento Modernista, o estilo valoriza a expressão artística e permite a utilização de itens que façam referência a isso. Logo, é possível utilizar quadros com frases, imagens de plantas ou até mesmo imagens autorais, caso tenha a oportunidade, para tornar o ambiente ainda mais moderno.