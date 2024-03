5 saladas detox para incluir na dieta

As saladas detox são uma ótima alternativa para quem deseja uma alimentação saudável. Preparadas à base de vegetais e frutas, elas ajudam o organismo a eliminar toxinas e obter energia, contribuindo para o processo de emagrecimento. Aliadas à prática de exercícios físicos, ainda colaboram com a manutenção da saúde. Por isso, selecionamos 5 receitas de saladas detox para você experimentar. Confira!

Salada de espinafre com manga

Ingredientes

Folhas de 2 maços de espinafre

1 manga madura descascada e cortada em cubos

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de castanha-de-caju

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre, a manga e as castanhas-de-caju e misture delicadamente. Tempere com azeite, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Salada de tomate com coentro

Ingredientes

5 tomates cortados em rodelas

2 pepinos descascados e cortados em fatias

descascados e cortados em fatias 1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 cebola-roxa descascada e cortada em fatias

1/2 maço de alface-crespa

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 maço de coentro picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de alface e acrescente os tomates, os pepinos, o pimentão, a cebola e o coentro. Tempere com azeite, vinagre, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de rúcula com morango (Imagem: Lenakov | Shutterstock)

Salada de rúcula com morango

Ingredientes

4 xícaras de chá de folhas de rúcula

1 1/2 xícara de chá de morangos fatiados

100 g de queijo feta picado

1/2 xícara de chá de sementes de abóbora

1 colher de sopa de vinagre

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, faça uma camada com as folhas de rúcula. Adicione o morango, o queijo e as sementes de abóbora. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite, o vinagre, o sal e misture bem. Despeje a mistura sobre a salada para temperar e sirva em seguida.

Salada de alface com tofu

Ingredientes

8 folhas de alface picadas

100 g de tofu cortado em cubos

4 tomates sem sementes e cortados em cubos

1 pepino descascado e cortado em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de alface, o tofu, o tomate e o pepino e misture delicadamente. Tempere a salada com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Sirva em seguida.

Salada verde com aveia

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas verdes (espinafre, rúcula e alface)

1 beterraba cozida e cortada em cubos

cozida e cortada em cubos 1 cenoura ralada

1/4 de xícara de chá de aveia em flocos

2 colheres de sopa de semente de linhaça triturada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque as folhas, a beterraba e a cenoura e misture delicadamente. Espalhe sobre a salada a aveia em flocos e as sementes de linhaça. Em uma tigela pequena, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho antes de servir.