4 receitas práticas para fazer na panela de pressão

Na correria do dia a dia, a panela de pressão pode ser uma ótima aliada no preparo de refeições saborosas e fáceis. Isso porque ela é versátil e pode ser utilizada para cozinhar diversos alimentos, além do tradicional feijão. Por isso, a seguir, confira 4 receitas simples e gostosas para você preparar na panela de pressão e facilitar a rotina!

Carne com batata

Ingredientes

1 kg de coxão mole cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

1 pimentão picado e sem sementes

4 dentes de alho descascados e picados

1 kg de batata descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

1 colher de sopa de molho de tomate

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e refogue até dourar. Junte as batatas, a pimenta-do-reino, o sal, o molho de tomate e o pimentão e misture bem. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e sirva em seguida.

Arroz com frango e linguiça calabresa

Ingredientes

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 xícara de chá de palmito picado

1 1/2 xícara de chá de arroz

200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de molho de tomate

3 xícaras de chá de caldo de galinha

4 colheres de sopa de azeite

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e a linguiça e doure. Acrescente o arroz, o palmito, o molho de tomate, o sal e o caldo de galinha e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até levantar fervura. Após, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e transfira a mistura para uma travessa. Polvilhe com a salsinha e sirva em seguida.

Coração de frango (Imagem: Gayvoronskaya_Yana | Shutterstock)

Coração de frango

Ingredientes

500 g de coração de frango

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de vinagre

1 fio de azeite

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de molho de soja

Sal e pimenta calabresa a gosto

Água

Modo de preparo

Coloque os corações em um recipiente, cubra com água, coloque o suco de limão e deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água e tempere com alho, pimenta calabresa, sal, mostarda, molho de soja, vinagre e azeite. Cubra e leve à geladeira por 30 minutos. Enquanto isso, em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Retire os corações da geladeira, coloque na panela e refogue até dourar. Adicione um pouco de água, tampe a panela e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e sirva em seguida.

Macarrão com carne moída

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

250 g de carne moída

250 g de bacon picado

picado 250 g de molho de tomate

450 ml de água

500 g de macarrão parafuso

250 g de creme de leite

100 g de queijo ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e refogue até ela perder a cor avermelhada. Junte o molho de tomate e a água e cozinhe até levantar fervura. Por último, coloque o restante dos ingredientes, mexa para incorporar, tampe a panela e cozinhe por 7 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e sirva em seguida.